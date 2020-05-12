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Обновлено 

Пожар в одном из корпусов тюменской ИК-4 ликвидировали

Горела крыша одного из зданий

ТАСС, 12 мая. Пожар в исправительной колонии общего режима № 4 в Тюмени, где загорелась крыша одного из технических корпусов, ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Открытое горение ликвидировано", - сообщили в пресс-службе.

Сообщение о пожаре в одном из технических корпусов областной больницы УФСИН РФ по Тюменской области при ИК-4 поступило в 09:58 мск, в 10:07 была объявлена локализация. Корпус стоит отдельно, поэтому происшествие не повлияло на работу колонии, которая работает в обычном режиме.

Исправительная колония № 4 в Тюмени является мужским исправительным учреждением уголовно-исполнительной системы общего режима. 

Теги
РоссияТюменская область
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