Пожар в одном из корпусов тюменской ИК-4 ликвидировали

ТАСС, 12 мая. Пожар в исправительной колонии общего режима № 4 в Тюмени, где загорелась крыша одного из технических корпусов, ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Открытое горение ликвидировано", - сообщили в пресс-службе.

Сообщение о пожаре в одном из технических корпусов областной больницы УФСИН РФ по Тюменской области при ИК-4 поступило в 09:58 мск, в 10:07 была объявлена локализация. Корпус стоит отдельно, поэтому происшествие не повлияло на работу колонии, которая работает в обычном режиме.

Исправительная колония № 4 в Тюмени является мужским исправительным учреждением уголовно-исполнительной системы общего режима.