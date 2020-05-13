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Пандемия коронавируса нового типа

В Верхотурье выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом

В городе ранее выявили инфекцию у наместника Свято-Николаевского Верхотурского мужского монастыря игумена Иеронима, были проверены 120 контактных с ним лиц

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Тесты подтвердили 26 новых случаев коронавируса в городском округе Верхотурском Свердловской области, где ранее выявили заражение у наместника Свято-Николаевского Верхотурского мужского монастыря игумена Иеронима и были проверены 120 контактных с ним лиц. Об этом сообщили ТАСС в среду в оперативном штабе региона.

Ранее губернатор области Евгений Куйвашев сообщил, что в круг контактных лиц заразившегося коронавирусом в монастыре попали порядка 120 человек, у них был взят тест на коронавирус. Во вторник стало известно о 19 случаях COVID-19 из их числа. В пресс-службе Екатеринбургской епархии сообщили, что наличие вируса подтвердилось в том числе у части братии храма.

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"По данным управления Роспотребнадзора, результаты постконтактного тестирования, проведенного в Верхотурье, полученные ведомством на данный момент, действительно позволяют предполагать, что в итоговую сводку за 13 мая попадет еще 26 случаев заражения", - сообщили в штабе.

Таким образом, в Верхотурье зарегистрировано уже 46 случаев коронавируса.

По данным пресс-службы епархии, монастыри и храмы города Верхотурья закрыты для прихожан и паломников из-за введения там карантинных мер.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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