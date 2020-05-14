Тюменский фонд микрофинансирования попросил у МЭР РФ 200 млн руб. на докапитализацию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. "Фонд микрофинансирования Тюменской области" запросил у Министерства экономического развития РФ порядка 200 млн рублей на докапитализацию, соответствующее письмо было направлено в МЭР, сообщил ТАСС в четверг генеральный директор фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Андрей Шальнев.

11 мая президент России Владимир Путин предложил докапитализировать государственные микрофинансовые организации, оказывающие поддержку малым предприятиям, на 12 млрд рублей. На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса он отметил, что практически во всех регионах работают государственные структуры, которые оказывают микрофинансовую поддержку индивидуальным предпринимателям, семейным предприятиям, небольшому бизнесу.

"Мы запрашивали порядка 200 млн рублей на докапитализацию, соответствующее письмо отправлено в Министерство экономического развития РФ", - сказал он и добавил, что данная сумма была рассчитана на основе прогноза по заявкам предпринимателей Тюменской области.

Шальнев отметил, что после объявления о докапитализации государственных микрофинансовых организаций на 12 млрд рублей, Тюменской областью заявка не корректировалась, в регионе ожидают дальнейших разъяснений от министерства.

Он подчеркнул, что микрокредитная компания "Фонд микрофинансирования Тюменской области", учредителем которой является фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области", с 14 апреля 2020 года ввел залоговый микрозаем "Сохрани бизнес" в размере до 2 млн рублей и беззалоговый микрозаем "Сохрани бизнес" в размере до 1 млн рублей под 6% годовых. Денежные средства могут быть использованы на пополнение оборотных средств, в том числе, на приобретение сырья, материалов, товарно-материальных ценностей, оплату услуг, оплату арендных платежей, выплату заработной платы, уплату налоговых и иных обязательных платежей в бюджеты и внебюджетные фонды, оплату коммунальных услуг. Для этого из регионального бюджета выделено 100 млн рублей.