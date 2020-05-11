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Путин предложил выделить региональным институтам финансирования МСП 12 млрд рублей

НОВО-ОГАРЕВО, 11 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил докапитализировать государственные микрофинансовые организации, оказывающие поддержку малым предприятиям, на 12 млрд рублей. На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса он отметил, что практически во всех регионах работают государственные структуры, которые оказывают микрофинансовую поддержку индивидуальным предпринимателям, семейным предприятиям, небольшому бизнесу.

"Предлагаю, не откладывая, провести докапитализацию таких компактных, но достаточно эффективных региональных институтов развития и направить на эти цели 12 млрд рублей", - заявил Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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