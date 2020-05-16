Около 30 тыс. жителей Тюменской области могут получить пособия на ребенка до семи лет

ТЮМЕНЬ, 16 мая. /ТАСС/. Около 30 тыс. жителей Тюменской области являются потенциальными получателями пособий на детей от трех до семи лет, введенных в связи с ситуацией с коронавирусом. В беззаявительном порядке материальную помощь получат 10 тыс. жителей области, сообщили в оперативном штабе региона в субботу.

Помощь семьям с детьми: кому и сколько доплатят из-за ситуации с коронавирусом

"Пособия на детей от трех до семи лет... назначаются начиная с 1 января 2020 года. В Тюменской области их получателями могут стать около 30 тыс. человек. Из них 10 096 граждан получат выплату в беззаявительном порядке, так как на 1 мая являются получателями детского пособия <...> Остальным необходимо оформить соответствующее заявление на портале госуслуг", - сообщили в штабе.

Уточняется, что размер пособия составляет 5 816 рублей. Для его получения у родителей и детей должно быть гражданство РФ, а также не более 11 449 рублей среднедушевого дохода на каждого члена семьи.

Мера поддержки семей введена президентом РФ из-за ситуации с коронавирусом.

В регионе зафиксировано 1 057 случаев коронавируса, из них 379 уже выздоровели, умерли семь человек.