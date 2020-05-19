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Пандемия коронавируса нового типа

Склад сети "Красное и Белое" в Екатеринбурге закрыли после вспышки коронавируса

На 19 мая известно о 103 случаях подтвержденного заражения у его работников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Работа на складе компании "Красное и Белое" в Екатеринбурге остановлена после вспышки коронавируса, все сотрудники отстранены от работы до получения результатов тестов, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе компании.

"С 15 мая 2020 работа на складе в Екатеринбурге практически приостановлена. Все 635 сотрудников отстранены от работы до получения результатов исследования на COVID-19. На сегодняшний день, по данным Роспотребнадзора Свердловской области, известно о 103 случаях подтвержденного заражения [у работников склада]. Состояние людей оценивается как удовлетворительное, у многих симптомов не наблюдается", - сказали в пресс-службе.

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В компании уточнили, что отгрузки со склада полностью остановлены, но магазины Свердловской области работают в обычном режиме, так как поставки товара идут с других складов, где не зафиксировано ни одного случая заражения.

"После первого случая заражения <...> на складе "Абсолют" в Екатеринбурге принято решение протестировать всех сотрудников склада, данные мероприятие планируем завершить на этой неделе", - добавили в пресс-службе.

18 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о новом очаге коронавируса в регионе в логистической компании "Красное и Белое", где, по данным главы региона, было зафиксировано 136 случаев коронавируса, что стало причиной корректировки планов по смягчению ограничительных мер. С 19 мая в Свердловской области возобновлен плановый прием во всех государственных и муниципальных больницах, смогли продолжить работу все организации с медицинской лицензией, в том числе частные клиники и косметологии, разрешены прогулки в парках и скверах. Анонсированное открытие магазинов и торговых центров при условии соблюдения всех норм, летних веранд кафе и ресторанов при небольшом числе посетителей не состоялось.

По данным на 19 мая в Свердловской области зафиксировано 2 999 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Состояние 12 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 100 - как средней степени тяжести, остальных - как удовлетворительное. Выписано 817 пациентов, умерло семеро.

 

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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