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Пандемия коронавируса нового типа

Ограничения в Свердловской области продлены из-за очага коронавируса в "Красном и белом"

Ограничительные продлены до 25 мая

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Большинство ограничительных мер в связи с распространением коронавируса будет продлено в Свердловской области до 25 мая. Это связано с тем, что среди сотрудников компании "Красное и белое" в регионе произошла вспышка инфекции, написал губернатор региона Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

"В логистической компании, которая развозит товар по всем 632 магазинам "Красное и белое" в Свердловской области, произошла крупная вспышка коронавируса. Из 232 протестированных человек коронавирус был подтвержден больше, чем у половины - у 136 сотрудников. <…> Такая вспышка вносит корректировки в планы. Я принял решение о продлении большинства ограничительных мер до 25 мая", - написал он.

Куйвашев добавил, что всего в регионе в компании работает 864 человека, у всех возьмут анализы. С 19 мая, несмотря на продление ограничений, будет возобновлен плановый прием во всех государственных и муниципальных больницах, смогут продолжить работу все организации с медицинской лицензией: частные клиники, косметологии. Будут разрешены прогулки в парках и скверах.

Ранее в регионе развернулась дискуссия о необходимости снятия ограничений. Куйвашев анонсировал смягчение с 19 мая режима повышенной готовности, в частности, написал, что работа магазинов и торговых центров может начаться с соблюдением всех норм, летние веранды кафе и ресторанов также могут начать работу при условии небольшого числа посетителей. Однако глава регионального управления Роспотребнадзра предложил продлить режим ограничений, так как в регионе не были достигнуты показатели, которые позволяют переходить к послаблениям.

Общее количество зарегистрированных случаев коронавируса в Свердловской области составляет 2 861. Состояние 11 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 99 - как средней степени тяжести, остальных - как удовлетворительное. Выписано 773 пациента, умерло шестеро.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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