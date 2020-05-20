Куйвашев заявил, что у свердловских магазинов "Красное и Белое" могут отозвать лицензию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Лицензия сети "Красное & Белое" (К&Б) в Свердловской области может быть отозвана, если не будут устранены нарушения эпидемиологических правил после вспышки коронавирусной инфекции на складе К&Б. Об этом написал в среду глава региона Евгений Куйвашев в официальном аккаунте в Instagram.
18 мая губернатор Свердловской области сообщил о новом очаге коронавируса в регионе - в компании "Красное и Белое", где, по данным главы региона, было зафиксировано более 100 случаев заражения.
"В противном случае Свердловская область переживет без этой сети - если руководство не устранит нарушения, у сети может быть отобрана лицензия. Недопустимо, чтобы одно предприятие ставило под угрозу здоровье и жизни большого количества людей", - написал Куйвашев.
По словам губернатора, проверка показала, что многие сотрудники ходили на работу с симптомами ОРВИ, на складе, где работает более 800 человек, было всего два термометра, соответственно, не было организовано регулярное измерение температуры.
"Некоторые сотрудники "Красного & Белого" вообще не были оформлены официально, после объявления о вспышке 200 человек просто попрятались, их не смогли найти по месту регистрации. Из семи юрлиц собственника только одно вышло на контакт с органами власти. В самих магазинах, насколько я знаю, тоже есть проблемы: в некоторых из них люди толпятся, не соблюдают никакие дистанции, продавцы и охрана пускают покупателей без масок", - добавил глава региона.
Губернатор уточнил, что на совещании руководитель бизнеса пообещал идти на контакт и сделать все возможное для противодействия дальнейшему распространению вируса.
Всего в Свердловской области зафиксировано 3 134 случая заражения коронавирусом. Состояние 11 человек врачи оценивают как тяжелое, 109 - средней тяжести, остальных - как удовлетворительное. Выписано 890 человек, умерло восемь человек.
В новость были внесены изменения (17:00 мск) - добавлены подробности.