Куйвашев заявил, что у свердловских магазинов "Красное и Белое" могут отозвать лицензию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Лицензия сети "Красное & Белое" (К&Б) в Свердловской области может быть отозвана, если не будут устранены нарушения эпидемиологических правил после вспышки коронавирусной инфекции на складе К&Б. Об этом написал в среду глава региона Евгений Куйвашев в официальном аккаунте в Instagram.

18 мая губернатор Свердловской области сообщил о новом очаге коронавируса в регионе - в компании "Красное и Белое", где, по данным главы региона, было зафиксировано более 100 случаев заражения.

"В противном случае Свердловская область переживет без этой сети - если руководство не устранит нарушения, у сети может быть отобрана лицензия. Недопустимо, чтобы одно предприятие ставило под угрозу здоровье и жизни большого количества людей", - написал Куйвашев.