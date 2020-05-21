В Челябинской области принудительно изолировали двух вахтовиков, прибывших из Якутии

ТАСС, 21 мая. /ТАСС/. Верхнеуральский районный суд Челябинской области вынес решение о принудительной изоляции двух вахтовиков, прибывших вывозным рейсом из Якутии в Магнитогорск, которые покинули обсерватор. Об этом в четверг сообщила пресс-служба областного суда.

18 мая в Челябинскую область прибыла группа вахтовиков с Чаяндинского месторождения в Якутии. "Суд пришел к выводу, что, уклоняясь от изоляции в условиях обсерватора, они нарушили требования ст. 10 федерального закона РФ от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Суд удовлетворил административный иск Роспотребнадзора в полном объеме. Вынес решение о принудительной изоляции ответчиков в обсерватор, расположенный в санатории "Карагайский Бор", сроком на 14 календарных дней", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции заместителем главного государственного санитарного врача по Челябинской области 18 мая 2020 года вынесено постановление, обязывающее ответчиков находиться в режиме изоляции в течение 14 дней под непрерывным медицинским наблюдением с момента их прибытия. Мужчины его проигнорировали, отказались от двухнедельной изоляции и самовольно покинули обсерватор. "Ответчики в зал судебного заседания не явились, от получения извещения и копии искового заявления отказались, о чем составлен акт. Адвокат, защищавший их интересы по назначению суда, просил в исках отказать", - уточнили в пресс-службе.