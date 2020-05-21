Коронавирус подтвердился еще у 12 человек в Когалымской больнице в ХМАО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 мая. /ТАСС/. Результаты теста подтвердили наличие коронавируса еще у 12 человек в Когалымской городской больнице в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщила в четверг журналистам заместитель руководителя окружного управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева.

Ранее региональный штаб по ситуации с коронавирусом сообщал, что в больнице был выявлен очаг инфекции. По данным штаба, инфекция была подтверждена более чем у 50 человек. Сколько среди заразившихся медработников и пациентов - не уточнялось.

"По очагам: по Когалымской больнице - 12 новых случаев", - сказала Кудрявцева, без уточнения подробностей.

По ее словам, среди причин роста числа заразившихся в больнице - увеличение количества обследуемых. "Объяснение одно, и оно актуально с первого дня заболеваемости. Как только <…> обследования [медиков] сделали еженедельными, естественно, выявляются случаи заболевания, поскольку медики - на передовой фронта борьбы с коронавирусом. Очень часто эти случаи могут быть не связаны с профессиональной деятельностью, поскольку это такие же люди, как и другие граждане - у них есть и бытовые контакты вне работы. Настало то время, когда можно с инфекцией столкнуться где угодно", - отметила Кудрявцева.

В свою очередь директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский сказал, что в регионе в настоящее время нет закрытых на карантин больниц. "Есть подразделения отдельные, где такие ограничительные меры применены, но ни одна больница целиком не прекратила свою работу в округе. Это обеспечивает доступность оказания медицинской помощи всем остальным пациентам, другие болезни никто не отменял. Врачей, специалистов хватает", - сказал он.

Всего в округе зафиксировано 1 430 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 12 человек умерли, 478 выздоровели. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5 млн человек, свыше 325 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 317 554 случая заражения, выздоровел 92 681 человек, умерли 3 099. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.