Свет вернули в дома более 100 тыс. человек после урагана в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Подачу электричества после ураганного ветра в Свердловской области восстановили для более чем 100 тысяч человек. Работы идут в непрерывном режиме, сообщил во вторник департамент информационной политики региона.

"По оперативной информации регионального министерства энергетики и ЖКХ, к утру 26 мая полностью восстановлено электроснабжение 14 из 23 пострадавших от урагана муниципалитетов. Без электричества остаются около 50 населенных пунктов в девяти муниципальных образованиях. Свет отсутствует в домах 22 800 жителей", - говорится в сообщении. Добавляется, что без света из-за стихии оставалось 46 574 жилых домов, в которых проживает свыше 135 тысяч человек.

По словам регионального министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, восстановление сетей проводится в непрерывном режиме и не останавливалось даже ночью. "Практически везде ремонтные работы серьезно осложняли ливни и повторные прохождения фронтов шквалистого ветра. Тем не менее даже в такой ситуации большую часть потребителей удалось запитать в максимально короткие сроки. В настоящий момент восстановительные мероприятия продолжаются. В устранении технологических нарушений задействованы 109 аварийно-восстановительных бригад - 370 человек и 137 единиц техники, и мы уверены, что в самое ближайшее время подача ресурса будет возобновлена в дома всех свердловчан", - цитируют Смирнова в департаменте информационной политики.

По данным пресс-службы Минэнерго РФ на 7:00 (мск), без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в семи населенных пунктах суммарной численностью около 14 040 человек и мощностью отключенных потребителей - 3,9 МВт. К аварийно-восстановительным работам привлечена 31 бригада в составе 108 человек и 26 единиц специальной техники.

В пресс-службе "Россети Урал" - "Свердловэнерго" ТАСС сообщили, что на 9:00 (7:00 мск) завершили ремонтные работы на энергообьектах, поврежденных вчерашним ударом стихии. Специалисты энергокомпании работали в круглосуточном режиме. Сегодня к 10 утра (8:00 мск) в территориях присутствия "Облкоммунэнерго" также устранена большая часть технологических нарушений на сетях.

25 мая в Свердловской области шквалистый ветер, порывы которого достигали до 28 метров в секунду, оставил без электроснабжения более 135 тысяч жителей региона. Ураган повалил деревья, унес со стройплощадок материалы, опрокинул рекламные конструкции. В результате ЧП погибли четыре человека.