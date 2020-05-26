В отношении заключенного курганской колонии возбудили дело за вербовку в ряды боевиков

ТАСС, 26 мая. Правоохранительные органы возбудили новое уголовное дело в отношении заключенного исламиста-радикала, склонявшего к принятию ислама и призывавшего к терроризму отбывающих наказание в колонии в Курганской области. Выяснилось, что мужчина обещал сокамерникам организовать выезд на Ближний Восток и оказать содействие при вступлении в ряды боевиков, сообщили во вторник в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Ранее сообщалось, что осужденный одной из исправительных колоний в Курганской области обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Правоохранительные органы зафиксировали систематические беседы мужчины с отбывающими наказание. Он оправдывал и обосновывал деятельность запрещенной на территории РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

"Выявлен новый эпизод преступной деятельности осужденного одной из исправительных колоний Курганской области в рамках расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма"). <...> Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение в умышленном склонении (вербовке, вовлечении) лиц к совершению преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следствием установлены факты систематического склонения нескольких сокамерников к выезду на территорию Сирийской Арабской Республики после освобождения для участия в боевых действиях на стороне ИГ. Мужчина обещал организовать выезд на Ближний Восток и оказать содействие при вступлении в ряды боевиков. Однако осужденные не разделяли с обвиняемым религиозные взгляды и принимать ислам отказались.

Уголовное дело в отношении приверженца радикальных течений ислама было возбуждено в сентябре 2019 года. "Заключенный вел скрытую миссионерскую деятельность - проводил религиозные беседы с отбывающими наказание в данном исправительном учреждении", - добавили в пресс-службе управления.