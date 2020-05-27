Вернувшихся из Таджикистана жителей Свердловской области отправили в обсерватор

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Жители Свердловской области, прибывших 27 мая в аэропорт Кольцово вывозным рейсом "Уральских авиалиний" из Душанбе (Таджикистан), направлены в обсерватор под медицинское наблюдение. Всего в обсерватор направили 43 человека, сообщили в региональном оперативном штабе в среду.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

"Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" прибыл 27 мая из Душанбе, на нем в Екатеринбург прилетели 208 россиян, в том числе 10 детей. После прохождения таможенного и пограничного контроля, осмотра специалистами Роспотребнадзора, 43 человека, в том числе несколько детей, были направлены на 14-дневную изоляцию под медицинское наблюдение в обсерватор", - сообщили в штабе.

По данным штаба, остальные пассажиры рейса при поддержке оперативных штабов других субъектов отправились в свои регионы.