Пропавшую в Екатеринбурге школьницу нашли живой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Пропавшая 26 мая в Екатеринбурге школьница найдена живой. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе следственного управления СК РФ по области.

Во вторник в правоохранительные органы Екатеринбурга поступило сообщение об исчезновении 12-летней девочки. В связи с наличием угрозы жизни и здоровью ребенка СК возбудил уголовное дело.

"По итогам совместной широкомасштабной работы 27 мая около 13 часов пропавшая девочка была найдена живой в районе Дома кино в Екатеринбурге. Обнаружить ее, катающуюся на велосипеде, удалось волонтерам поисковых отрядов. Информация об обнаружении незамедлительно была передана сотрудникам СК России, которыми по уголовному делу будет продолжено выполнение мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств безвестного исчезновения несовершеннолетней", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что после нахождения девочки будет выясняться, "не было ли совершено в отношении ребенка каких-либо противоправных действий в период ее отсутствия".