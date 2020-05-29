В Кургане по подозрению в убийстве женщины задержали семейную пару

ТАСС, 29 мая. Правоохранительные органы задержали семейную пару по подозрению в убийстве женщины в Кургане. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

Ранее ТАСС сообщал о том, что местные жители 21 мая обнаружили фрагменты тела женщины в реке Черная вблизи улицы Анфиногенова в Кургане. Следственный комитет возбудил уголовное дело, личность женщины была установлена - ею оказалась 48-летняя жительница Кургана, с 17 апреля она находилась в розыске как без вести пропавшая.

"По подозрению в совершении убийства задержана семейная пара - мужчина 1975 г. р. и женщина 1969 г. р. В ходе следствия удалось установить, что 7 апреля текущего года потерпевшая находилась в гостях в квартире, где проживали подозреваемые, расположенной по улице К. Мяготина в Кургане. В ходе совместного распития спиртного между женщинами произошла ссора, в результате которой хозяйка квартиры нанесла потерпевшей несколько ножевых ранений, от которых женщина скончалась на месте", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в ближайшее время подозреваемым будут предъявлены обвинения, также следствием будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время в рамках расследования уголовного дела устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, его мотивы.