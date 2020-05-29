Открытое горение в бизнес-центре в Тюмени ликвидировали

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение, возникшее на кровле бизнес-центра "Парус" в Тюмени. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В 16:40 мск объявлена ликвидация открытого горения", - сказали в ведомстве.

Пожар на территории четырехэтажного бизнес-центра ранее локализовали на площади 400 кв. метров.

Были эвакуированы 200 человек, погибших и пострадавших нет. Система автоматического пожаротушения здания сработала штатно. Возгорание тушат 38 человек и 11 единиц техники.