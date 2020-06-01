Spar и "Магнит" снизили цены на гречку в Челябинской области

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Торговые сети "Магнит" и Spar после замечаний Федеральной антимонопольной службы (ФАС) значительно снизили цены на гречку в Челябинской области, говорится в сообщении ведомства.

"Торговые сети Spa" и "Магнит" значительно снизили цены на гречневую крупу и ряд бакалейных товаров. По данным ФАС России на 1 июня 2020 года, розничная сеть "Магнит" объявила о скидках на ряд бакалейных товаров, в том числе гречневую крупу "Увелка", на 39%. Мониторинг цен на социально значимые товары в магазинах Spar показал, что цена на гречку "Увелка" снижена от 38% до 66%.

"В своей работе в условиях пандемии мы сместили акцент на превентивные меры - проводим совещания по всей торговой цепочке и объясняем, что запрещено антимонопольным законодательством и какие санкции положены за его нарушение. Потому что здоровые цены и конкуренция нам нужны здесь и сейчас. Чаще всего к нашим рекомендациям прислушиваются. В результате, мы уже сегодня видим снижение цен на ряд продуктов питания", - отметил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

Ранее Челябинское УФАС обнаружило признаки нарушения антимонопольного законодательства и заподозрило торговые сети "Магнит" и Spar в картельном сговоре с целью повышения цен на гречневую крупу. Зафиксированная сотрудниками антимонопольного органа цена на гречневую крупу "Экстра" торговой марки "Увелка" в сети Spar составляла 175,99 рублей.