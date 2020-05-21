Челябинское УФАС возбудило дело о сговоре "Магнита" и SPAR по ценам на гречку

ТАСС, 21 мая. Управление ФАС по Челябинской области возбудило дело о сговоре торговых сетей "Магнит" и SPAR. Сотрудники антимонопольного ведомства выявили признаки антиконкурентного соглашения при реализации гречневой крупы торговой марки "Увелка", сообщили в пресс-службе управления.

По данным УФАС, торговая сеть SPAR предлагала покупателям гречку с торговой надбавкой до 356%, "Магнит" - 230%, при этом в других торговых сетях цены на гречку торговой марки "Увелка" ниже. "Кроме того, в торговых сетях SPAR и "Магнит" на территории других субъектов РФ такая крупа также реализуется дешевле, даже с учетом соответствующих затрат на доставку из Челябинской области", - уточняется в сообщении.

По словам руководителя челябинского УФАС России Анны Козловой, реализация гречневой крупы с такой наценкой идет вразрез с принципами социальной ответственности крупного бизнеса "Такая торговая политика сетей с учетом сложившихся обстоятельств в период пандемии коронавируса вызвала справедливые вопросы со стороны населения и антимонопольного органа", - цитирует пресс-служба Козлову.

"Управление полагает, что цена на гречневую крупу местного производителя в Челябинске с учетом региональной логистики не может быть выше, чем в иных регионах РФ. Такое совместное повышение цен может стать сигналом для иных участников рынка и негласным призывом к аналогичному увеличению цен на продукты питанию", - добавили в пресс-службе.

Повышение цены сетями "Магнит" и SPAR в Челябинской области, по мнению регионального УФАС, нарушают п.1 ч.1 ст. 11 "Закона о защите конкуренции", который запрещает соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести, в том числе к установлению или поддержанию цен.