Свердловская область откажется от видеонаблюдения на голосовании по конституции

"Первоначально в марте, когда мы организовывали голосование, коронавирусная ситуация была другая, мы планировали в Екатеринбурге осуществить видеонаблюдение. Но рекомендации Роспотребнадзора вносят коррективы, наверное, мы будем отказываться от него. Шесть дней до дня голосования - мы голосуем на дому, в придомовых либо рядом расположенных территориях, понятно, что туда никакое видеонаблюдение мы не сможем провести", - сказал Русинов. Он уточнил, что рекомендации Роспотребнадзора создают и технические сложности для обеспечения видеонаблюдения.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Голосование по закону о поправках к конституции в Свердловской области не будет оборудовано системами видеонаблюдения из-за технических сложностей, связанных с форматом его проведения в ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил председатель региональной избирательной комиссии Владимир Русинов на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Он добавил, что все участники голосования будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. "Для этого предусматриваются достаточно серьезные федеральные средства", - пояснил Русинов. Председатель избиркома отметил, что, несмотря на то, что Свердловская область не вошла в число регионов, где голосование пройдет в электронном формате, степень подготовки региона к подобному виду оценивается, как "довольно высокая".

"9 июня у нас Законодательное собрание области принимает закон, где электронное голосование как вид голосования будет внесено. Поэтому мы надеемся, что на других голосованиях мы такой вид сможем применять", - сообщил он.

По данным региональной избирательной комиссии, в Свердловской области в голосовании примет участие более 3,3 млн человек, для которых будет обеспечена работа 2491 постоянной избирательной комиссий и около 40 временных. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в час на участках должно голосовать не более 8-12 человек.

"Все формы голосования призваны развести избирателя во времени и пространстве. Кто-то голосует на дому, кто-то в день голосования, кто-то ранее. <…> Я думаю, что здесь не учитывается, количество групп, которые пойдут на дом, мы можем вывести до трех таких. <…> Мы ориентируемся уже даже не на 70%, но думаем, что это может быть и 80-90% [от всех избирателей]", - отвечая на вопрос журналистов о том, что с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и числа избирателей в области за семь дней сможет проголосовать всего 70% из них.

Голосование по поправкам в конституцию

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК РФ и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести общероссийское голосование 1 июля. Позже он подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совет Федерации принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.