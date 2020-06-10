Под Челябинском прошли учения по отработке вопросов безопасности международных мероприятий

ЧЕЛЯБИНСК, 10 июня. /ТАСС/. Штаб Национального антитеррористического комитета в Челябинской области в среду провел учения "Метель-2020", на которых отработали вопросы обеспечения безопасности подготовки и проведения отдельных мероприятий саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и стран-участниц объединения БРИКС. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой управления ФСБ России по региону.

Ранее со ссылкой на местные власти сообщалось, что в Челябинске в 2020 году предстоит провести 20 мероприятий саммитов ШОС и БРИКС.

"В Челябинской области проведено командно-штабное учение "Метель-2020". <…> На учении взаимодействующими структурами отработаны вопросы обеспечения безопасности подготовки и проведения отдельных мероприятий саммитов ШОС и БРИКС. В учении приняли участие силы и средства УФСБ России по Челябинской области, региональных структур СК, МВД, МЧС, ФСИН России, Росгвардии, а также антитеррористические комиссии Челябинской области и города Челябинска", - говорится в сообщении.

Также со ссылкой на местные власти сообщалось, что по линии ШОС в Челябинске запланированы бизнес-форум, заседание специальной рабочей группы по развитию транзитного потенциала государств, встреча экспертов по согласованию проекта программы развития дорог, встреча экспертов по подготовке совещания министров транспорта государств - членов ШОС и совещание министров, форум глав регионов, заседание молодежного совета, заседание правления делового совета, деловой форум и конференция по онкологии.

По линии БРИКС в Челябинске пройдет встреча министров промышленности, форум молодых ученых, традиционный форум по вопросам организации, форум министров культуры, заседание рабочей группы по вопросам занятости, встреча министров труда и занятости, заседание рабочей группы по сельскому хозяйству, встреча министров сельского хозяйства, спортивные игры, международный молодежный бизнес-инкубатор, а также фестиваль культуры и третий форум молодых лидеров стран БРИКС и ШОС.