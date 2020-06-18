В Югре помогут найти работу женщине, оставившей детей на три дня без еды

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 июня. /ТАСС/. Жительницу поселка Белый Яр Сургутского района, оставившую четверых детей в квартире без еды на три дня и уехавшую к знакомым на дачу, не планируют лишать родительских прав. Ей помогут найти новую работу и выплатить долги за коммунальные услуги, сообщила в четверг ТАСС начальник отдела по обеспечению деятельности уполномоченного по правам ребенка в Югре Ирина Мусатова.

"Речь о лишении ее родительских прав не идет. В настоящее время у нее много затруднений: нет работы, скопилась задолженность по оплате за коммунальные услуги. Сейчас принимаются меры, чтобы помочь эти вопросы ей решить. С семьей будет организована работа для оказания матери помощи в выходе из трудной жизненной ситуации. Будем постоянно рядом с семьей, чтобы не были нарушены права детей и матери", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, сейчас дети по заявлению матери находятся в специализированном центре помощи семье, ожидается, что они там будут проживать около трех месяцев, но женщина в любой момент сможет их забрать. "Они [дети] находятся там под присмотром социальных педагогов и медиков, мама с ними видится и общается. Предположительно они будут там находиться три месяца, но мама сможет их забрать в любой момент, когда пожелает", - уточнила Мусатова, не пояснив в каком состоянии сейчас находятся дети.

Ранее сотрудники полиции обнаружили в Сургутском районе Югры четверых детей, которые трое суток находились в квартире одни в антисанитарных условиях и без еды. При осмотре врачами у детей (2008, 2009, 2012 и 2013 г. р.) было выявлено паразитарное заболевание. По данным полиции, 39-летняя мать все это время находилась на даче у друзей. По ее словам, она там занималась устройством своей личной жизни.

По данному факту проверки проводят региональная прокуратура и следственное управление СКР по Югре. В частности, будут изучены действия специалистов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Сургутского района и исполнению матерью обязанностей по воспитанию детей.