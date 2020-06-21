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Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Ханты-Мансийском автономном округе превысило 6 тыс.

За сутки в регионе выявили 294 новых случая заражения коронавирусом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения в Ханты-Мансийском автономном округе за сутки возросло на 294 - до 6 286. Об этом сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

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"За последние сутки в регионе зарегистрировано 294 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе на 12:30 (10:30 мск) 21 июня 2020 - 6 286 человек", - говорится в сообщении.

В субботу штаб сообщал о 280 инфицированных за сутки.

Больше всего заразившихся выявлено в Сургуте - 1 409, Сургутском районе - 1 212 - и Нижневартовске - 691.

С начала вспышки заболевания в регионе вылечились 2 997 человек (47,7% инфицированных), 33 умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 8,6 млн человек, около 460 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 584 680 случая заражения, выздоровели 339 711 человек, умерли 8 111. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия коронавируса нового типа
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