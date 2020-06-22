ХМАО до октября 2020 года выставит на продажу лесопромышленный холдинг и его "дочку"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 июня. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа намерены во второй раз выставить на продажу предприятие "Югорский лесопромышленный холдинг" (ЮЛХ) и его структурное подразделение - завод по производству древесно-стружечных плит (ДСП) "Югра-плит". Торги планируется объявить до октября 2020 года, есть потенциальные покупатели, сообщил в понедельник ТАСС директор окружного департамента по управлению государственным имуществом Юрий Якубенко.

В марте 2020 года торги по продаже одним лотом 100% акций ЮЛХ и "Югра-плит" были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием допущенных участников. Начальная цена была установлена организаторами торгов на уровне 3,141 млрд рублей.

"В связи с необходимостью проведения оценки рыночной стоимости акций обществ, торги по их продаже планируется объявить в третьем квартале 2020 года. Их планируется провести с использованием электронной торговой площадки АО "Российский аукционный дом", - сказал Якубенко.

По его словам, точная цена акций будет установлена после проведения оценки их рыночной стоимости. Он отметил, что условиями конкурса предполагается обязать покупателя компаний обеспечить сохранение определенного числа рабочих мест, переподготовку или повышение квалификации сотрудников. О каком количестве работников идет речь, он не пояснил.

Директор департамента добавил, что имеются потенциальные покупатели, но называть их не стал. "В ходе предпродажной подготовки в адрес депимущества Югры поступали обращения от юридических лиц о заинтересованности в приобретении акций обществ. Вместе с тем, раскрытие информации о потенциальных участниках создает риски картельных соглашений, <…> в связи с чем предоставление информации об указанных лицах не представляется возможным", - сказал глава ведомства.

"Югорский лесопромышленный холдинг" является участником рынка лесной и деревообрабатывающей промышленности России, занимается лесозаготовкой, производством и реализацией пиломатериалов и древесно-стружечных плит. На предприятии трудятся более 1 тыс. человек. "Югра-плит" входит в состав ЮЛХ и является крупнейшим производителем ДСП в Югре. Предприятие способно выпускать 265 тыс. кубометров ДСП в год и ламинировать до 100% этого объема.