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Пандемия коронавируса нового типа

"Уральские авиалинии" переоборудовали грузовые самолеты обратно в пассажирские

Из-за сокращения полетной сети в условиях пандемии коронавируса ранее компания перепрофилировала 12 из 48 пассажирских самолетов под грузовые перевозки
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© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" переоборудовала грузовые самолеты обратно в пассажирские, сообщила пресс-служба компании во вторник.

Ранее в компании из-за сокращения полетной сети в условиях пандемии коронавируса было принято решение о перепрофилировании 12 из 48 пассажирских самолетов под грузовые перевозки.

"С постепенным снятием карантинных мер и началом туристического сезона "Уральские авиалинии" вновь оборудуют свои борта под нужды пассажиров. Эксперты отмечают, что авиаотрасль начинает восстанавливаться, наши соотечественники отправляются на российские курорты, и авиакомпания фиксирует повышение числа бронирований. Сотрудники авиационного технического центра авиакомпании уже вернули три борта из двенадцати в свое привычное состояние. Для этого в салоны на место были установлены пассажирские кресла", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на переоборудование одного борта уходит от двух до трех суток - все зависит от модификации и возраста самолета. "Например, работа, которая ведется сейчас по переоборудованию Airbus А321neo, занимает трое суток из-за необходимости монтажа подводящих кабелей usb-портов. Остальные самолеты ожидают своей очереди в Кольцово и Жуковском", - пояснили в компании.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. В 2019 году компания перевезла более 9,5 млн пассажиров. Она эксплуатирует 48 авиалайнеров на условиях операционного лизинга.

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РоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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