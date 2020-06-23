"Уральские авиалинии" переоборудовали грузовые самолеты обратно в пассажирские

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" переоборудовала грузовые самолеты обратно в пассажирские, сообщила пресс-служба компании во вторник.

Ранее в компании из-за сокращения полетной сети в условиях пандемии коронавируса было принято решение о перепрофилировании 12 из 48 пассажирских самолетов под грузовые перевозки.

"С постепенным снятием карантинных мер и началом туристического сезона "Уральские авиалинии" вновь оборудуют свои борта под нужды пассажиров. Эксперты отмечают, что авиаотрасль начинает восстанавливаться, наши соотечественники отправляются на российские курорты, и авиакомпания фиксирует повышение числа бронирований. Сотрудники авиационного технического центра авиакомпании уже вернули три борта из двенадцати в свое привычное состояние. Для этого в салоны на место были установлены пассажирские кресла", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на переоборудование одного борта уходит от двух до трех суток - все зависит от модификации и возраста самолета. "Например, работа, которая ведется сейчас по переоборудованию Airbus А321neo, занимает трое суток из-за необходимости монтажа подводящих кабелей usb-портов. Остальные самолеты ожидают своей очереди в Кольцово и Жуковском", - пояснили в компании.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. В 2019 году компания перевезла более 9,5 млн пассажиров. Она эксплуатирует 48 авиалайнеров на условиях операционного лизинга.