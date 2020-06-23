В Югре более 300 участков для голосования по Конституции РФ разместят на открытом воздухе

"В связи с необходимостью принятия дополнительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения при проведении общероссийского голосования по вопросу <...> изменений в Конституцию РФ <…> 313 участков для голосования в Югре перенесены на открытый воздух", - сказано в сообщении. Всего в округе будет открыто 714 участков для голосования.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 июня. /ТАСС/. Избирком Ханты-Мансийского автономного округа принял решение разместить 313 участков для голосования по поправкам к Конституции РФ на открытом воздухе из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе избиркома Югры.

Участки будут находиться перед входом или в непосредственной близости от помещений участковых избирательных комиссий. При этом процедура голосования на открытом воздухе, так же, как в помещении, будет проходить с соблюдением всех необходимых санитарных норм и правил, а режим работы у всех участков будет одинаковый - с 08:00 до 20:00 по местному времени.

В пресс-службе отметили, что при проведении голосования итоговые протоколы будут защищены QR-кодами, которые будут применяться на всех участках для голосования, за исключением тех, где установят комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2010). "В Югре 128 участков для голосования 1 июля 2020 года будут оснащены КОИБ-2010. Остальные 586 участков будут применять технологию QR-кодирования итогового протокола", - уточнили в пресс-службе окружного избиркома.

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ. По предложению председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллы Памфиловой, процедура голосования начнется за шесть дней до этой даты, чтобы избежать скопления людей на избирательных участках.