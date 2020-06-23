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В Югре более 300 участков для голосования по Конституции РФ разместят на открытом воздухе

Всего в округе будут действовать 714 участков

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 июня. /ТАСС/. Избирком Ханты-Мансийского автономного округа принял решение разместить 313 участков для голосования по поправкам к Конституции РФ на открытом воздухе из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе избиркома Югры.

"В связи с необходимостью принятия дополнительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения при проведении общероссийского голосования по вопросу <...> изменений в Конституцию РФ <…> 313 участков для голосования в Югре перенесены на открытый воздух", - сказано в сообщении. Всего в округе будет открыто 714 участков для голосования.

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Участки будут находиться перед входом или в непосредственной близости от помещений участковых избирательных комиссий. При этом процедура голосования на открытом воздухе, так же, как в помещении, будет проходить с соблюдением всех необходимых санитарных норм и правил, а режим работы у всех участков будет одинаковый - с 08:00 до 20:00 по местному времени.

В пресс-службе отметили, что при проведении голосования итоговые протоколы будут защищены QR-кодами, которые будут применяться на всех участках для голосования, за исключением тех, где установят комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2010). "В Югре 128 участков для голосования 1 июля 2020 года будут оснащены КОИБ-2010. Остальные 586 участков будут применять технологию QR-кодирования итогового протокола", - уточнили в пресс-службе окружного избиркома.

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ. По предложению председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллы Памфиловой, процедура голосования начнется за шесть дней до этой даты, чтобы избежать скопления людей на избирательных участках.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия коронавируса нового типаГолосование по поправкам в конституцию
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