В Свердловской области рассказали о выгоде от снижения страховых взносов для IT-компаний

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Снижение страховых взносов для IT-компаний на фоне пандемии до 7,6% позволит пополнить бюджеты муниципальных образований Свердловской области. Такое мнение высказала во вторник ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх.

Президент РФ Владимир Путин в ходе телеобращения к гражданам страны во вторник предложил снизить для IT-компаний на фоне пандемии ставку страховых взносов с 14% до 7,6%, ставку налога на прибыль - с 20% до 3%.

"В IT есть как крупные компании, которые являются плательщиками налога на прибыль, так и совсем малые и микро-компании, которые плательщиками налога на прибыль не являются. Но и те, и другие платят заработную плату, производят начисления на заработную плату и платят страховые взносы. Поэтому снижение страховых взносов до 7,6% - это безусловно двукратное ослабление нагрузки на фонд оплаты труда, это возможность поддерживать нормальном размере легальную заработную плату. Это благо как для самих для самих компаний, так и для муниципальных бюджетов, поскольку 13% НДФЛ поступают в бюджет", - сказала она.

Артюх отметила, что за счет снижения ставки налога на прибыль могут быть увеличены средства, вкладываемые в развитие компании. "Как следствие - это прирост налоговой базы в будущем. Некоторое выпадение моментное поступлений в бюджет будет возмещено расширением налоговой базы", - добавила она.