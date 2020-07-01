Голосование по поправкам в Конституцию РФ завершилось на Урале

ТАСС, 1 июля. Участки избирательных комиссий в Уральском федеральном округе (УрФО) завершили свою работу, окончив прием голосов жителей по поправкам в Конституцию РФ в 18:00 мск. В последний и основной день голосования наблюдатели и избиркомы не зафиксировали грубых нарушений и инцидентов на участках, констатировали безопасность голосующих и комиссий.

По данным на 18:00 (16:00 мск) явка по округу составила более 58%. Самый высокий показатель по явке в Ямало-Ненецком автономном округе - более 78%, затем идут Тюменская область (около 73%), Челябинская область (62%), Ханты-Мансийский автономный округ- Югра (59%). В Курганской области явка составила более 55%, а в Свердловской - около 49%.

Нарушения и попытки срыва голосования

В регионах Урала в основной день голосования не обнаружили значительных нарушений и инцидентов, по словам председателя избирательной комиссии Югры Дениса Корнеева, голосование в округе прошло спокойно. Такую же штатную обстановку фиксировали в Курганской и Тюменской областях. "Мы отмечаем повышенную активность избирателей 1 июля, но были к этому готовы", - цитирует пресс-служба курганской Общественной палаты председателя организации Михаила Белоусова, добавляя, что при первых подозрениях на какие-то нарушения штаб связывался с наблюдателями и оперативно запрашивал видео с участка.

А вот в Челябинской области, как рассказал журналистам председатель избирательной комиссии региона Сергей Обертас, трое граждан пытались вынести с участков бюллетени - информация уже передана в правоохранительные органы. В целом же отсутствие каких-то значимых нарушений подтвердили и.о. председателя Общественной палаты региона Николай Дейнеко по итогам работы наблюдателей на 15:00 (13:00 мск), а также исполнительный директор Челябинского регионального отделения Ассоциации юристов России Валерий Гришмановский - организация была задействована в общественном наблюдении за ходом голосования.

Администрация Екатеринбурга выявила произошедшую попытку срыва голосования по поправкам в Конституцию РФ на дому: злоумышленники устроили массовый обзвон жителей якобы из больниц и поликлиник, дезинформировав их о коронавирусе в их подъездах и попросив не открывать никому дверь и самоизолироваться до прихода Роспотребнадзора. "Многие пожилые люди, обращавшиеся с просьбой об организации голосования на дому, после этого отказывались открывать дверь членам участковых комиссий", - рассказали в официальном Telegram-канале администрации города.

Безопасность на голосовании

Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Александр Летюшев в Telegram-канале регионального оперштаба рассказал, что случаев заболевания, связанных с избирательной комиссией, зарегистрировано не было. "Результаты мониторинга на сегодня говорят о том, что на участках принимались все необходимые меры в достаточном объеме, что позволило предупредить возникновение новых случаев заболевания, связанных именно с голосованием", - сказал он.

В Курганской области членов избиркома обезопасили от риска заражения коронавирусом, решив не принимать голоса от заразившихся и проходящих лечение в больницах граждан, сообщил журналистам председатель избирательной комиссии региона Валерий Самокрутов. В то же время к заразившимся коронавирусом и находящихся дома на самоизоляции все же выезжали, но с соблюдением строгого регламента работы с учетом спецмер.

Успеть проголосовать

В последний день голосования отдал свой голос по поправкам в конституцию глава Кургана Андрей Потапов, сообщили в пресс-службе администрации города. "Для меня сегодня важный день. На основе Конституции разрабатывают все федеральные законы. Она лежит в основе развития страны, поэтому так важно высказать свое мнение по поправкам в основной закон государства", - цитирует его слова пресс-служба.

Также здесь проголосовала в среду награжденная Владимиром Путиным медалью Луки Крымского за вклад в борьбу с коронавирусом медсестра областной инфекционной больницы Юлия Бондарева, сообщили в оперативном штабе региона. "Особенно я поддерживаю поправки о семейных ценностях и их сохранении, это для меня очень важно. Я молодая мама, у меня двое детей. Как медик могу сказать, что голосование с точки зрения безопасности было организовано хорошо: перчатки, маски, антисептики - все использовалось, можно не бояться заразиться", - цитирует ее штаб.

В Челябинской области в городе Копейске отдал свой голос ветеринарный доктор, руководитель фонда зоозащиты "Спаси меня" Карен Даллакян, обратившийся накануне к президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться в истории издевательства фотографов над львенком Симбой. Зоозащитник уточнил, что по семейной традиции на участок пришел вместе с внучкой и другими родственниками. "Я и сам помню, как в детстве мои родители брали меня на избирательный участок, объясняли, зачем мы туда идем, и что это долг каждого гражданина. Детям это надо прививать", - пояснил он.

О голосовании

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ началось 25 июня на всей территории России. Основной день голосования - 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.