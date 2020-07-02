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Голосование по поправкам в конституцию

Поправки в Конституцию РФ поддержали 85,57% голосовавших в Тюменской области

Явка составила 77,37%

ТАСС, 2 июля. В Тюменской области 85,57% участников голосования поддержали поправку к Конституции РФ, сообщил в четверг председатель областной избирательной комиссии региона Игорь Халин.

"В Избирательной комиссии Тюменской области подведены предварительные итоги общероссийского голосования. <...> За позицию "да" 85,57% граждан, против поправок проголосовало 14,04%", - сказал он.

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Халин уточнил ТАСС, что эти данные были озвучены после обработки 100% протоколов.

Всего за принятие поправок проголосовали 748 290 человек, явка избирателей в регионе составила 77,37%. Всего поступило шесть жалоб, все они разрешены, сказал он.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Волеизъявление проходило в течение нескольких дней для предотвращения распространения коронавируса. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать больше половины участников голосования, порог явки не установлен.

Теги
РоссияТюменская областьГолосование по поправкам в конституцию
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