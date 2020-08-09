Пожар в уральском заповеднике "Денежкин камень" полностью потушили

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. В природном заповеднике "Денежкин камень" в Свердловской области полностью потушили пожар на площади 120 га, говорится в сообщении, размещенном в воскресенье в официальной группе заповедника в социальной сети "ВКонтакте".

"Сегодня в 17:00 в заповеднике "Денежкин Камень" объявлена полная ликвидация пожара на площади 120 га. На последнем окарауливании оставались еще 6 сотрудников заповедника и 3 волонтера. Завтра все люди покинут базовый лагерь", - говорится в сообщении с уточнением, что за последние четыре дня на пожаре не отмечено горения, тления или задымления.

В ближайшее время пожар исследуют на предмет ущерба заповеднику.

Заповедник "Денежкин камень" является природоохранным научно-исследовательским и эколого-просветительским учреждением федерального значения. Он расположен на севере Свердловской области. Его территория полностью включает массив горы Денежкин Камень, восточные склоны Главного Уральского хребта, хребта Хоза-Тумп, верховья рек Ивдель, Тальтия, Шегультан, Сосьва.