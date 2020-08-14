Художник Покрас Лампас расписал куб в сквере Екатеринбурга, где были акции против храма

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Художник Покрас Лампас в рамках независимого фестиваля уличного искусства расписал куб в сквере Екатеринбурга, где в мае 2019 года проходили протесты против строительства собора святой Екатерины. Ход создания работы художник выложил в своем официальном аккаунте в Instagram.

Как передает корреспондент ТАСС, белый куб художник расписал черной краской в стиле каллиграфутуризма. Работу уже через несколько часов испортили вандалы. Накануне Покрас Лампас создал серию работ, которые составляют манифест каллиграфутуризма, на одном из зданий завода "Уралмаш".

"Карт-бланш" - независимый фестиваль уличного искусства, который работает без спонсоров и партнеров. За два года проведения мероприятия в нем приняли участие более 70 художников, которые представили около 100 работ - как небольших стикеров и рисунков, так и масштабных росписей, инсталляций и перформансов. Первый "Карт-бланш" попал в шорт-лист премии им. Сергея Курехина 2018 года в номинации "Лучший фестиваль современного искусства".

Покрас Лампас (Арсений Пыженков) - основатель направления в искусстве на основе каллиграфии - Calligrafuturism. За последние годы стал участником стрит-арт проектов, персональных и групповых выставок в России и за рубежом. В 2015 году создал самую большую каллиграфию в мире на крыше бывшего завода "Красный Октябрь" в Москве.

Собор святой Екатерины, разрушенный в 1930 году, планировали построить на новом месте в сквере в центре Екатеринбурга. Все формальности были соблюдены, однако фактическое начало строительства вызвало недовольство горожан - 13 мая 2019 года они вышли на стихийную акцию протеста, которая продолжалась несколько дней. Президент РФ Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей. В результате место будущего строительства храма было изменено - он будет построен на месте бывшего Приборостроительного завода в другой части центра города.