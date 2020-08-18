Школы Екатеринбурга продолжат использовать дистанционный формат обучения в морозы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Дистанционный формат обучения останется в школах Екатеринбурга в качестве резервного, его планируют использовать в случае карантинов и сильных морозов. Об этом сообщила ТАСС начальник Департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева во вторник.

"Дистанционный формат останется у нас как резервная возможность. На случай карантинов, на случай морозов, на какие-то форс-мажорные ситуации", - сказала Сибирцева.

Она отметила, что окончательно планируется перенести на дистанционную форму учет промежуточной аттестации, оценок учеников, то есть сервис "электронный дневник". В большинстве школ эта работа уже сделана и в ближайшее время получит окончательное закрепление, отметила начальник департамента.

Работа школ в пандемию

Ранее, 7 августа, в оперативном штабе региона сообщили, что преподавателям и ученикам разрешат не использовать маски внутри школы. Одной из мер безопасности станет изменение расписания уроков и перемен для того, чтобы избежать больших скоплений людей в одном месте.

Как отметила в беседе с корреспондентом ТАСС глава городского департамента образования, уроки физкультуры первое время будут проводиться на улице.

"Мы все новые школы оснащаем уже в соответствии со всеми требованиями санитарного законодательства к профилактике инфекционных заболеваний. Поэтому в новых школах все будет установлено", - сказала Сибирцева на пресс-конференции в информационном центре ТАСС. Так, в открытой после капитального ремонта школе № 81 в каждом кабинете установлены рециркуляторы-облучатели.