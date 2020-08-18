Открытие полетов по России позволило загрузить мощности "Уральских авиалиний" до 60%

"Наиболее пострадавшие от пандемии организации воздушного транспорта постепенно восстанавливаются. Открытие полетов по России и некоторых направлений из страны позволило загрузить мощности "Уральских авиалиний" и аэропорта "Кольцово" на уровне порядка 60%", - говорится в сообщении.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Открытие полетов по России, а также некоторых направлений из страны позволило загрузить мощности авиакомпании "Уральские авиалинии" до 60%. Об этом со ссылкой на министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василия Старкова сообщает во вторник департамент информационной политики.

Генеральный директор перевозчика Сергей Скуратов на совещании по поддержке экономики и социальной сферы с президентом РФ Владимиром Путиным 15 июня сообщал, что из-за пандемии коронавируса авиакомпания потеряла 94% объема перевозок. Кроме того, в связи с пандемией руководством компании было принято решение о перепрофилировании четверти авиапарка под грузовые перевозки.

Министр отметил, что ухудшения ситуации в части общей численности работающих и заработной платы в организациях, курируемых министерством, не выявлено. "Произошедшее в период основных ограничений сокращение транспортной мобильности населения существенно повлияло на уровень доходов компаний. В целях сохранения непрерывности производственного процесса, рабочих мест и своевременной выплаты заработной платы, ряд системообразующих предприятий транспортного комплекса воспользовался мерами государственной поддержки", - сказал Василий Старков.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. В 2019 году компания перевезла более 9,5 млн пассажиров. Она эксплуатирует 48 авиалайнеров на условиях операционного лизинга.