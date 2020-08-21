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Пандемия COVID-19

Почти все туроператоры в Свердловской области сохранили работу в пандемию

Директор Центра развития туризма региона Эльмира Туканова отметила, что представители индустрии смогли продолжить свою деятельность благодаря мерам господдержки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Практически все туроператоры в Свердловской области смогли вернуться к работе после снятия большинства ограничительных мер в регионе, сообщила журналистам директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова в пятницу.

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18 августа в Свердловской области возобновилась работа баз отдыха, домов отдыха, санаторно-курортных организаций, также власти региона разрешили групповые экскурсии с численностью до 20 человек в организациях сферы культуры, осуществляющих экспозиционно-выставочную деятельность. Развитию туриндустрии в Свердловской области также поспособствовали федеральные снятия ограничений - открытие некоторых границ, возобновление полетов - и новая программа по возврату средств за туры по России.

"Из туроператоров, которые работали в нашем регионе, практически все, за исключением, может быть, одного-двух, сохранили свой рабочий потенциал, рабочий ресурс, придумали новые программы и сейчас в обойме со всеми трудятся, готовы принимать туристов", - сказала она.

По словам Тукановой, во время пандемии был проведен опрос среди более 800 представителей туристической индустрии Свердловской области, в том числе среди гостиниц, коллективных средств размещения. Несмотря на тяжелую ситуацию в туриндустрии, многие представители смогли продолжить свою деятельность благодаря мерам государственной поддержки, отметила Туканова. За время пандемии были проработаны различные туристические программы, туры выходного дня, добавила она.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19
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