В Югре до ноября продлили арест трем членам террористической ячейки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 августа. /ТАСС/. Сургутский районный суд (Ханты-Мансийский автономный округ) продлил до 1 ноября арест трем задержанным членам ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Имарат Кавказ", готовивших теракт в одном из торговых объектов города Лянтора. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Мера пресечения продлена всем трем фигурантам. Каждому из них заключение под стражей продлено до 1 ноября текущего года", - сказал собеседник агентства.

3 апреля 2020 года Центр общественных связей ФСБ сообщал, что сотрудниками регионального управления совместно с сотрудниками МВД России в городе Лянторе Ханты-Мансийского автономного округа задержаны трое членов ячейки террористической организации "Имарат Кавказ". У задержанных было обнаружено и изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство (СВУ), компоненты для изготовления СВУ, оружие и боеприпасы.