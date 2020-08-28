"Коляда-театр" планирует начать новый сезон на открытом воздухе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. "Коляда-театр" планирует начать новый театральный сезон на открытом воздухе в шатре в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) им. В.В. Маяковского в Екатеринбурге 28 августа. Об этом в пятницу сообщил на своей странице в Facebook руководитель театра Николай Коляда.

Ранее ТАСС сообщал, что артисты театра драматурга ушли в отпуск на неопределенный срок из-за трудностей с финансированием, позже Коляда объявил об открытии нового сезона театра 1 сентября вопреки запрету Роспотребнадзора. Местные СМИ сообщили, что артисты театра во главе с драматургом планируют устроить голодовку в знак протеста против закрытия театров. Но в четверг глава Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил в Instagram, что планирует разрешить работу театров, кинотеатров, филармоний и концертных учреждений с 9 сентября, пока же им разрешено проводить массовые мероприятия на свежем воздухе.

"28, 29 и 30 августа "Коляда-Театр" вновь играет спектакли в ЦПКиО! Наши зрители будут защищены на случай дождя: спектакли играются в шатре", - написал он.

Откроет сезон комедия "Всеобъемлюще" в 19:00 (17:00 мск). Также в другие дни зритель сможет увидеть спектакли "Красная шапочка", "БА", "Скрипка, бубен и утюг", "Кот, дрозд и петушок", "Дыроватый камень", а также 30 августа пройдет премьера трагикомедии "Тихий Свет". Программа рассчитана как на детей, так и взрослых. Билеты планируют продавать только непосредственно перед началом спектаклей.

Проведение массовых мероприятий, работа ночных клубов, кинотеатров, развлекательных центров и иных досуговых заведений из-за пандемии коронавируса были запрещены в Свердловской области с 28 марта. 20 июля Куйвашев сообщил на своей странице в Instagram о том, что власти региона разрешили культурно-массовые мероприятия на открытом воздухе с учетом некоторых рекомендаций, а также дали возможность возобновить репетиции творческих коллективов в театрах и концертных организациях. По данным департамента информполитики, в области разрешили и индивидуальное посещение музеев.

В Свердловской области с начала пандемии зафиксировано 24 960 случаев коронавируса, из них 19 801 человек выписан по выздоровлению, 441 пациент умер. Сейчас состояние 84 госпитализированных оценивается как тяжелое, 78 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 40 - на аппаратах ИВЛ.