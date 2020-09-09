Тюменская прокуратура начала проверку после урока с "захватом" учеников в заложники

ТАСС, 9 сентября. Прокуратура Тюменской области организовала проверку соблюдения прав учеников школы № 2 в Ишиме, где с детьми провели урок по выживанию во время захвата заложников. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

8 сентября местные СМИ сообщили, что в пятом классе школы № 2 в Ишиме 4 сентября прошло занятие по выживанию во время захвата заложников, в котором участвовали мужчины в камуфляжной форме, масках и с предметом, похожим на огнестрельное оружие. Один из них забрался на подоконник, некоторые дети прикрывали головы руками.

"По поручению прокурора области Владислава Московских Ишимской межрайонной прокуратурой организована проверка соблюдения прав обучающихся при организации учебного процесса и проведении профилактических мероприятий в указанной школе. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что губернатор Тюменской области Александр Моор поручил департаменту образования проверить школу в Ишиме. Ход проверки также держит на контроле уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов.