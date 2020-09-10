Открытое горение в жилом доме в ХМАО ликвидировали

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 сентября. /ТАСС/. Открытое горение в многоквартирном доме в поселке городского типа Новоаганск Ханты-Мансийского автономного округа ликвидировали на площади 740 кв. м, пострадавших нет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС в четверг.

"Открытое горение ликвидировано в 07:26 (05:26 мск) на площади 740 кв. м. Пострадали кровля и второй этаж. Пострадавших нет", - сказано в сообщении.

Ранее ТАСС в пресс-службе МЧС сообщили, что в четверг в 03:05 мск поступило сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном доме. Горение происходило на втором этаже с выходом на кровлю двухэтажного многоквартирного жилого дома в поселке городского типа Новоаганск ХМАО. Из дома эвакуировали 24 человека. Возгорание локализовали в 04:45 мск.