На Урале к 22 годам заключения приговорили браконьера, застрелившего охотинспектора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Суд приговорил к 22 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима браконьера, который в ноябре 2019 года застрелил главного специалиста департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира правительства Свердловской области Андрея Киргинцева во время рейда, сообщила в четверг пресс-служба Свердловского областного суда.

"Суд назначил Нихти Леониду Викторовичу наказание в виде лишения свободы на срок 22 года с отбыванием в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 2 года, также суд обязал его возместить моральный вред вдове убитого в размере 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в ноябре 2019 года в районе озера Баговер Таборинского муниципального района Свердловской области. Во время рейда при проверке документов браконьер выстрелил в инспектора и пытался также выстрелить в его напарника - старшего госинспектора отдела госконтроля по Свердловского области Нижнеобского территориального управления федерального агентства по рыболовству Сергея Ворохобова. В результате нападения Киргинцев погиб, а Ворохобов серьезно пострадал.