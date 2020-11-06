Представители захваченного монастыря на Урале попытались взять под контроль еще один храм

3 ноября в Екатеринбургской епархии сообщили, что настоятель и председатель приходского совета прихода святой блаженной Ксении Петербургской в Екатеринбурге протоиерей Георгий Бусыгин освобожден от должности и запрещен в священнослужении на время следствия церковного суда. По данным местных СМИ, священник был недоволен введением мер для борьбы с коронавирусной инфекцией. На канале, где представители Среднеуральского женского монастыря публикуют свои обращения, вышло видео в поддержку Бусыгина.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Представители Среднеуральского женского монастыря, захваченного отлученным от церкви бывшим схимонахом Сергием (Романовым), попытались взять под контроль храм святой блаженной Ксении в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщил в пятницу благочинный Рождественского церковного округа, к которому относится храм, Андрей (Юганец).

"Ситуация нестандартная, передача прихода и приходских дел от одного настоятеля к новому всегда проходит мирным путем, но то, что здесь сегодня происходит - это просто провокация, потому что этот человек, Всеволод (Могучев, представитель Среднеуральского женского монастыря - прим. ТАСС), профессиональный провокатор, он привез людей, которые препятствовали тому, чтобы мы вошли в храм, но части богослужителей удалось это сделать", - сказал Андрей (Юганец).

В пресс-службе Екатеринбургской епархии уточнили, что представители захваченного монастыря осуществили попытку захватить и храм святой блаженной Ксении, но успехом она не увенчалась. "В храме идет богослужение, после которого новый настоятель приступит к своим обязанностям", - уточнили там.

Романов был запрещен в служении в конце мая после нарушения запрета на чтение проповедей, он также был лишен права ношения наперсного креста, позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги. 10 сентября церковный суд отлучил схимонаха Сергия от церкви за совершение богослужений, 19 октября патриарх утвердил это решение. Также запрещены в служении и лишены сана были сослужившие Сергию священники монастыря.