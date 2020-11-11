Власти Ямала связали высокий прирост пациентов с коронавирусом с объемом тестирования

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 11 ноября заявила , что Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в число регионов с наиболее высокими показателями заболеваемости коронавирусом в РФ.

ТАСС, 11 ноября. Высокий уровень выявляемости случаев коронавируса в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) связан с объемом тестирования на него. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального правительства в среду.

"Высокая выявляемость случаев коронавируса среди ямальцев связана, в первую очередь, с объемами тестирования. В округе постоянно стараются их нарастить. Всего на сегодняшний день в ЯНАО действуют 16 ПЦР-лабораторий", - сказали в правительстве.

В среднем ежедневно выполняют около 10 тыс. исследований на коронавирус. Лаборатории в Салехарде, Новом Уренгое, Ноябрьске и Лабытнангах перешли на круглосуточный режим работы. Кроме того, в среду на базе Мужевской ЦРБ начала работу портативная мини-ПЦР лаборатория. По состоянию на 11 ноября в округе проведено 909 094 исследований на коронавирус.

"Свободный коечный фонд постоянно поддерживается на уровне 15%. Потребности в оборудовании мест для лечения пациентов с тяжелой формой заболевания нет: в регионе достаточно коек, оснащенных аппаратами ИВЛ и кислородными концентраторами", - добавили в правительстве.

Кроме того, сейчас на стадии завершения работ находятся два новых госпиталя в Салехарде и Новом Уренгое. Новоуренгойский госпиталь планируется сдавать очередями, кислородная станция для него уже на пути в Новый Уренгой. Оба новых медучреждения будут введены до конца года.

О статистике смертей от коронавируса

Власти ЯНАО также объяснили семь случаев смерти от коронавирусной инфекции за последние сутки тем, что в статистику вошли случаи за последние несколько дней. Об этом сообщила в среду руководитель регионального оперштаба Татьяна Бучкова.

Согласно опубликованной статистике, за прошедшие сутки на Ямале было зарегистрировано семь случаев смерти от коронавируса. При этом в среднем в регионе ежедневно выявляется по три случая смерти. Всего на Ямале от коронаируса умерли 169 человек.

"Сегодня в статистику вошли летальные случаи за несколько предыдущих дней. К сожалению, иногда экспертиза занимает время, и о причине смерти мы можем с уверенностью сказать лишь спустя несколько суток. Так, двое пожилых мужчин из Ноябрьска, две женщины в Салехарде и Надыме умерли в разные дни на прошлой неделе. Другие пациенты - один мужчина и две женщины - скончались в Салехарде и Ноябрьске, возраст и хронические заболевания, несмотря на все усилия докторов, не позволили им побороть инфекцию", - приводит пресс-служба слова Бучковой.

Согласно опубликованной правительством статистике, за последние сутки в ЯНАО прибавилось 194 случая заражения. За все время в регионе заразились 22 633 человека. Большая часть заразившихся (18 157 человек) проживают в населенных пунктах Ямала. Кроме того, 4 476 случаев заражения было зафиксировано на месторождениях региона. За все время выздоровели 15 648 человек.

С 28 октября в регионе запрещена организация зрелищных и развлекательных мероприятий, демонстрация кинофильмов, а также оказание услуг общественного питания в период с 23:00 до 06:00. Режим повышенной готовности действует в регионе до 1 декабря.