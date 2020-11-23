Новую горнолыжную трассу на высоте 3 тыс. метров откроют в декабре на Эльбрусе

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Новая горнолыжная трасса, расположенная на высоте более 3 тыс. метров, откроют на курорте Эльбрус в декабре этого года. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор АО "Курорты Северного Кавказа" (КСК) Хасан Тимижев.

"На Эльбрусе мы завершили строительство горнолыжной трассы на высоте более 3 тыс. метров. Сейчас проходит сертификация, и, я думаю, что в середине декабря мы ее обязательно откроем", - сказал Тимижев.

По словам собеседника агентства, сейчас на Архызе идет активная фаза завершения строительства двух канатных дорог. "Это новые зоны катания, для горнолыжников и сноубордистов появятся новые склоны. Будут у нас и сноу-парки для более продвинутых катальщиков - там будут горки и трамплины, где райдеры смогут и повышать свой профессиональный уровень, и уровень адреналина в крови увеличивать", - рассказал генеральный директор КСК, отвечая на вопрос о том, какие новинки ожидают горнолыжников в предстоящем зимнем сезоне на Северном Кавказе.

Тимижев также сообщил, что на курортах откроются дополнительные "зеленые" трассы для начинающих. "На Архызе каждый год порядка 40-50% всех приезжающих гостей впервые становятся на горные лыжи или сноуборд. Как раз для них мы и расширяем зону катания, где они могут научиться кататься, чтобы дальше переходить на более сложные трассы", - сказал он.

"Курорт Эльбрус" расположен в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарской республики в 186 км от аэропорта Минеральные Воды и в 125 км от железнодорожного вокзала в Нальчике. Общая протяженность трасс - 12,2 км с перепадом высот до 1,5 км. На трассах курорта возможно катание лыжников и сноубордистов различного уровня подготовки.