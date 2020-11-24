В Краснодаре наградили подростка, защитившего ребенка от вооруженной молотком женщины

КРАСНОДАР, 24 ноября. /ТАСС/. Подростка, который в начале ноября защитил восьмилетнего ребенка от женщины, вооруженной молотком, отметили благодарственным письмом управления МВД по городу Краснодару. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления.

"Решением начальника управления МВД России по городу Краснодару полковника полиции Дмитрия Остапенко за проявленную активную гражданскую позицию и оказанное содействие в пресечении противоправных действий в отношении других граждан Дмитрий Каверзин отмечен благодарственным письмом", - говорится в сообщении.

10 ноября на улице Стасова в городе Краснодаре 57-летняя местная жительница, состоящая на учете в специализированном медицинском учреждении, напала на восьмилетнего ребенка, а также угрожала физической расправой с применением молотка женщине, ставшей случайным очевидцем происходящего и попытавшейся ее остановить. Проходивший мимо 17-летний Дмитрий Каверзин выхватил из рук правонарушительницы молоток, благодаря чему никто из участников инцидента не пострадал.

"На раздумья не было времени, пришлось принимать решение, исходя из сложившейся ситуации. Считаю, что это не проявление героизма с моей стороны, а просто реакция на реальную угрозу окружающим и понимание необходимости вмешаться в происходящее, так как на месте этих людей могли быть родные любого из нас" , - приводит пресс-служба слова Дмитрия Каверзина.

Ранее сообщалось, что мэр Краснодара Евгений Первышов написал в своем канале в Telegram, что женщина напала с молотком на второклассника в Краснодаре. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В пресс-службе УМВД по городу Краснодару также сообщали, что женщина ранее проходила лечение в одном из специальных медицинских учреждений.