Более 740 домов в Приамурье признали пострадавшими от наводнения в 2019 году

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Свыше 740 домов в Амурской области признаны поврежденными от паводка в 2019 году. Правительство региона выплатило пострадавшим от стихии более 315 млн рублей, сообщает в среду пресс-служба правительства области.

"За все время с 2019 года в министерство социальной защиты населения поступило 908 пакетов документов, по 741 из которых приняты положительные решения на предоставление мер поддержки. Амурчанам, пострадавшим в результате ЧС 2019 года, выплатили более 315 млн рублей", - говорится в сообщении.

Почти 280 амурчан уже приобрели или построили новое жилье, 442 - завершили ремонт.

"Действительно, в регионе сегодня на завершающей стадии находится вопрос оказания мер поддержки гражданам, пострадавшим в результате ЧС 2019 года. Перед всеми структурами стояли такие серьезные задачи, как обеспечение пострадавших амурчан мерами поддержки, контроль своевременности и полноты выплат на приобретение нового или капитальный ремонт пострадавшего жилья. Очень важно было найти контакт с каждым человеком, разобраться в каждом случае. Считаю, мы достойно справились с этой работой", - отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Амурская область ежегодно страдает от наводнений вследствие подъема уровня воды в реках из-за большого количества осадков, а также из-за переувлажнения почвы. В 2019 году оказались подтопленными 69 населенных пунктов в 20 муниципалитетах. За время паводка в зону подтопления попали 879 жилых домов, более 3 тыс. приусадебных участков. В 2020 году было подтоплено 55 населенных пунктов в 16 муниципальных образованиях, в воде оказались около 330 частных и многоквартирных дома, 1,3 тыс. приусадебных участков.