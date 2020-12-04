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В Приморском крае полностью восстановили электроснабжение

Энергетики продолжают работу по индивидуальным заявкам, а также укрепляют действующие электросети
© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 4 декабря. Обеспечение всех жителей Приморского края электроэнергией полностью восстановлено. Об этом говорится в сообщении Минэнерго РФ.

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"В Приморском крае восстановлена подача электроэнергии всем потребителям. Так как из-за "ледяного дождя" было повреждено оборудование не только энергокомпаний, но и потребителей, энергетики продолжают восстановление, работают по поступающим индивидуальным заявкам", - отметили в ведомстве.

При этом в настоящее время также проводятся работы по укреплению действующих электросетей для повышения надежности энергоснабжения. "Минэнерго России продолжает держать ситуацию на своем контроле", - подчеркивается в сообщении.

В новость были внесены изменения (17:59 мск) - добавлены подробности

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