Выставка о влиянии изменений климата на людей на севере открылась в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 4 декабря. /ТАСС/. Выставка "Климат и люди: меняемся вместе" о влиянии изменений климата на людей и местные сообщества в северных регионах открылась в пятницу в Северном Арктическом федеральном университете (САФУ) в Архангельске. Как рассказала ТАСС одна из кураторов выставки, руководитель группы экологической социологии Центра независимых социологических исследований Мария Тысячнюк, авторы экспозиции показывают через художественные произведения и арт-объекты механизмы адаптации к изменениям.

"Эта выставка связана напрямую с нашими экспедициями по регионам. Мы демонстрируем механизмы адаптации к изменениям климата, рассказываем о наших исследованиях, которые проводились вместе с местными сообществами для широких масс. Когда мы пишем научную статью, немногие прочитают ее в журнале, а когда мы вместе с художниками делаем что-то изобразительными средствами, это вызывает гораздо больший интерес широкой общественности", - сказала Тысячнюк.

Экспозиция - это часть проекта "Климат-Образование-Молодежь". Он объединяет сотрудников некоммерческих организаций, преподавателей университетов и других специалистов, художников, студентов разных курсов и профилей, а также активную молодежь для разработки решений проблем, возникающих в результате климатических изменений, и широкого освещения проблематики и методик адаптации к данному процессу.

Участники проекта работают в Архангельской, Вологодской, Мурманской областях и Ненецком автономном округе. "Мы работаем вместе с местными сообществами и для сообществ и пытаемся найти ответы, как им наиболее эффективно адаптироваться к изменениям климата. Раньше, например, традиционные сообщества коренных народов Арктики, бабушки и дедушки, могли хорошо предсказывать погоду, например, когда оленеводам перегонять стада, когда и как идти. Сейчас настолько непредсказуемый климат, что все нарушается. Роль старейшин падает, их, конечно, уважают, но погоду предсказывать им сложно", - пояснила собеседница агентства.

Климатический след

Одна из задач - помочь людям на севере к этим изменениям адаптироваться. "Мы стараемся разработать стратегии, которые уменьшили бы наш собственный климатический след и, соответственно, отсрочили глобальное изменение климата, - добавила она. - Наша цель - соединить научные знания и традиционное знание. Если у местных сообществ есть какой-то вопрос, то мы находим ученых, которые могли бы дать ответ".

Куратор выставки Александра Орлова отметила, что к изменениям климата важно привлекать внимание, в том числе, художественными способами. "Это может быть незначительное смещение, на один день в год, но последствия от этого становятся лавинообразными, накапливаются. Сейчас мы замечаем только некоторый процент от этих процессов, а дальше можно прогнозировать большее и большее нарастание, и важно говорить об этом сейчас", - сказала она.

На выставке многие экспонаты сделаны в ходе и по мотивам экспедиций, которые проводились по северным регионам. Тысячнюк представляет собственный арт-объект, который она назвала "Исследователь климатических изменений и ее экологический след". Как она отметила, в год она выступает на 12-15 международных конференциях, проводит в экспедициях пять - восемь месяцев в году, проводит тренинги, лекции в разных университетах.

Перемещается она в основном на самолетах. "Я, например, работаю по всей Арктике. На Аляске, в Гренландии, часто бываю в арктических районах Финляндии, в Исландии и т. д. У меня у самой большой экологический след. За три года я набрала билетиков, которые, когда мы их приклеили, они почти всю комнату заняли по периметру стен - такой наш объект. И мы объясняем, что остается вопрос открытым, что оправдана ли наша работа, которая направлена на то, чтобы помочь, чтобы распространить знания, и как она соотносится с этим собственным климатическим следом, который мы наносим тем, что мы летаем на самолетах", - отметила она.

Море и земля

Одна из участниц, художница из Амстердама, как она говорит, корнями из Архангельской области, показывает на выставке работу "Диалог земли и моря", созданный совместно с художницей Екатериной Седачевой из Пертоминска. Это поселение на берегу Белого моря. "Меня стало тянуть в Архангельскую область, к своим корням, у меня были проекты за последние годы в 20 странах. Мне повезло познакомиться с Екатериной, она выступала на конференции, рассказывала про поморскую культуру, про Пертоминск, про сложности проживания в Пертоминске, в том числе связанные с изменением климата", - сказала художница.

Авторы подготовили сложный арт-объект, который включает, в том числе, образцы почв из окрестностей Пертоминска.

На выставке представлены практические объекты. Например, модель пермакультурной (пермакультура - это принцип ведения земледелия. Суть его в том, чтобы "подсмотреть", как все устроено в естественных условиях и сделать у себя на огороде или участке также - прим. ТАСС) грядки, где подробно показано, как сделать грядку, чтобы в условиях севера можно было выращивать овощи в достаточно большом количестве, и это не наносило бы вред окружающей среде. Еще один объект показывает возможности использования солнечной энергии в условиях севера.

Инсталляция "Связанные одной нитью" показывает жизнь оленеводов и рыбаков на Кольском полуострове и Ненецком округе. "Наши художники изображали процессы, которые происходят на Кольском полуострове и в Ненецком округе в связи с изменением климата, - пояснила Тысячнюк. - Показаны олени, и какие разные временные смещения происходят, которые требуют изменений управленческих как оленеводческими бригадами, так и рыболовецкими".

Пока планируется, что выставка будет работать до 6 февраля. Возможно, сроки будут продлены. Предполагается, что ее будут посещать студенты и школьники. "Для нас важно видеть, как молодое поколение реагирует на изменения", - резюмировала куратор выставки Кристина Дрягина.