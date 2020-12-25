Сельская формула. Как педагог заразил глубинку страстью к автогонкам

В поселке Тюльган Оренбургской области уже около 30 лет конструируют и модернизируют автомобили, построили гоночную трассу, проводят соревнования и воспитывают отчаянных гонщиков и талантливых механиков

— Во-о-о-н на том маленьком багги я участвовала, первый раз на ней был переворот, — показывает на небольшую машину улыбчивая 14-летняя девочка с двумя толстыми косами на плечах. Это Евгения Сухова, или Женечка, как ее зовут в спортивно-техническом клубе "Слава" поселка Тюльган. — Все неожиданно произошло, не очень испугалась. Соперник подрезал заднее колесо, его оторвало, не смогла продолжить гонку. Потом ремонтировали машину. Случилось это, когда Женечке было девять лет, но она далеко не самая юная гонщица в небольшом райцентре на границе Оренбуржья с Башкирией. Святослав Ключников, например, начал заниматься с четырех лет, в пять мальчик после переворота испугался не на шутку, но через год вновь вернулся. Теперь равных ему на тюльганской трассе в классе "багги" нет. Лидерство не раз доказывал на областных соревнованиях, а на всероссийских в 2015 году занял четвертое место. За руль багги Святослава посадил отец — руководитель клуба, педагог Центра дополнительного образования Валерий Ключников. "Микрики" и "миники" В тюльганский автоклуб я напросилась в гости после впечатляющей презентации одного из их проектов на Международном молодежном форуме "Евразия Global" в Оренбурге. Они показали созданный с нуля собственными руками мини-багги для детей 6–10 лет. Машина соответствует требованиям Российской автомобильной федерации, может участвовать в соревнованиях. Сконструировать и изготовить багги удалось на средства областного гранта. При этом разработчики заявили, что потратили на модель около 80 тыс. рублей, тогда как производители предлагают заплатить за аналогичные машины свыше 270 тыс.

Описание Презентация проекта мини-багги на Международном молодежном форуме "Евразия Global" в Оренбурге, сентябрь 2020 года © Алёна Гниденко/ТАСС

Автоклуб "Слава" уже 15 лет располагается в одном из зданий на промышленной окраине поселка. Помещение предоставила администрация Тюльганского района, исправно оплачивает свет и тепло в гараже площадью около 300 "квадратов". С первых слов Валерия Степановича я понимаю, что автотехника — главная страсть в его жизни. Если он говорит о "машинешках", то это непременно автонежности: "микрики" (класс автомобилей "микро") и "миники" (класс "мини"). — Мы выиграли грант, сконструировали сами автомобильчик по техническим требованиям Российской автомобильной федерации — специальная труба здесь. С нуля сделали, сами. Колеса, амортизаторы мы покупали, рулевая рейка, поворотный кулак — самодельные, ступица — делали на станках, рычаги, вся рама, задняя ось, подвеска. Двигатель, сиденье и ремни безопасности куплены, — рассказывает Ключников. Производить самостоятельно машины у других спортивных клубов Оренбургской области нет возможности, уверяет методист Центра дополнительного образования Тюльгана Руслан Самохвалов. Это преимущество Ключников предлагает использовать, чтобы возродить автоспорт на других территориях области, техникой он сможет обеспечить всех желающих.

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— Мы готовы по три-четыре или даже пять машин в месяц изготавливать. У нас есть станки, оборудование, цех, — говорит Валерий. Одно "но" кроется в отсутствии итогового документа на выпускаемую модель. Самостоятельно учесть все тонкости и пройти процедуры регистрации профессиональному механику не под силу, в этой части очень рассчитывают на помощь от региональных властей. — Если нам в порядок документацию привести, то могли бы претендовать на госзаказ, если подобные существуют, планировать свою работу. Например, обеспечить столько-то школ области автотехникой, — говорит Руслан. Проект получил название "Багги — будущее без ДТП" и рассчитан на детей, которые занимаются техническими видами спорта. Простейшие в управлении машины — газ, тормоз и руль — позволят детям не только научиться ими управлять, но и правильно вести себя на проезжей части, уверены авторы. — Помимо теории по автогонкам обязательно изучаем Правила дорожного движения на дорогах общего пользования, может быть, без нюансов проезда сложных перекрестков, но определенный набор знаков, необходимых пешеходам, есть. Это наша задача как технического вида спорта, — объяснил Валерий. По словам Руслана, задача секции — не сделать из ребенка гонщика, а воспитать культуру вождения. — Следующий проект у нас — это создание стационарного автомобильного городка. У нас в поселке нет светофоров. Ребенок, попадая в городскую среду, не понимает, как действовать на перекрестке, где сразу несколько светофоров, — считает Самохвалов. В конце ноября он успешно защитил идею на областном форуме "Рифей", получив на ее воплощение 66 тыс. рублей. — Нашим выпускникам легко дается вождение автомобиля, они запросто сдают на права. Не могу припомнить, чтобы у кого-то возникали проблемы. Чтобы они попадали в ДТП — тоже не слышал. Кто занимается, получает очень хорошие навыки. Некоторые боятся, но надо пробовать, слушать тренера, все придет с опытом, — добавляет Ключников. Путевка в жизнь Технические виды спорта, по мнению методиста, сегодня незаслуженно забыты. Автоклубов по области единицы, да и возрождаться они стали после тюльганской "Славы". Валерию Ключникову удалось увлечь конструированием и гонками детей и подростков нескольких поколений, помочь некоторым найти себя и выбрать профессию.

Описание Валерий Ключников © Алёна Гниденко/ТАСС

— Возможно, не все получат какого-то должного образования, но здесь они осваивают навыки работы с техникой. Значит, после школы они придут в тот же автосервис и смогут зарабатывать себе на хлеб. Тем, кто здесь занимается, проще учиться в техникуме, я там преподаю, они знают многие аспекты, а практику могут проходить здесь же — в автоклубе, — считает Самохвалов. Довод подтверждает и сам Валерий, перечисляя, кто из подопечных нашел неплохую работу и любит свое дело. — Валера Киселев — занимался мотогонками, сейчас он работает в каком-то крупном сервисе, Максим Томин — в Сургуте в "Мерседес-центре", Сергей Брыжинский — в Оренбурге в сервисе, он очень ладит с техникой, пришел к нам в 16 лет с большой технической базой. Прошло много времени, он выпустился, теперь бывает так, что уже мы у него интересуемся, как что сделать, — отмечает Ключников.

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С будущей профессией уже определились и братья Кузнецовы — Евгений и Степан — и будто уже поставили предел своим перспективам: "Дальше механика — никуда". Им сейчас по 16 лет, в клубе занимаются последние шесть. Признаются, что привлекает не только адреналин, но и возможность научиться работать с техникой. — Пока еще не все дано, потихонечку разбираемся, — рассказывают мне братья. — Скромничают они! Движки и коробки перебирают сами, — перебивает их Валерий, отчего парни смущаются еще больше. Без внимания тренера разговор у входа в автоклуб идет бойчее. Евгений и Степан чаще улыбаются моим нелепым вопросам. — Куда интереснее приходить: сюда или на учебу? — Сюда, — хором отвечают братья. — А что вам Валерий Степанович такого говорил, что на всю жизнь запомнилось? — Идти к своей цели и не сдаваться, двигаться. Тоже охота вот так строить. Самое главное — это интерес, если ты любишь конструировать, ты будешь это делать. Надо только лень преодолеть. — У Валерия Степановича есть лень? — Нет. Сколько раз мы приходим, он всегда говорит, что надо заниматься, через лень, через силу идет и занимается. Помогает нам. Зайдя в гараж, ребята показывают "восьмерку", которую готовят к соревнованиям. — Доводим до ума, чтобы не болела, как говорится, — вновь обращаю внимание на своеобразные профессионализмы. Деньги на недостающие детали братья уже стараются зарабатывать сами — помогают в сервисе. — Помощники есть, а будут ли достойные продолжатели? — вновь пристаю с вопросами к Ключникову. До этого он признал, что является "основным" по автоспорту в Тюльгане, а сын и коллеги подтвердили, что 99% успеха автоклуба зависят лично от Валерия Степановича.

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— Между отцами и детьми всегда есть некоторое недопонимание. У меня есть свое мнение, у ребенка — свое. Сын поддерживает меня, очень помогает, многое знает, но у него несколько другое направление работы. Сейчас ему интересно заниматься разработкой симуляторов. Я, например, по старинке: посажу за руль и, как говорится, дам пинка — пробуй. А молодежь пытается заинтересовать, видит перспективы. Но мы всегда приходим к общему мнению, — считает он. Осенью команда автоклуба получила грант в размере 104 тыс. рублей на создание спортивного автосимулятора. На эти деньги приобрели монитор, приставку и другое оборудование, установили руль, сиденье пилота как в "Формуле-1". В планах у разработчиков — добиться реалистичности при помощи пневмоплощадки, чтобы дети, обучаясь, чувствовали заносы в поворотах и все кочки на трассе. — Хотелось бы выразить благодарность департаменту молодежной политики Оренбургской области за финансовую поддержку. С их помощью мы реализовали сразу несколько идей в сфере автоспорта в Тюльгане, — добавил Руслан. Дорогое удовольствие Возле здания спортивного клуба рядом с тренировочной трассой как привет из прошлого стоит "копейка" с советскими госномерами. Валерий рассказывает, что часть машин им передают как автохлам, что-то находят и покупают сами, а потом модернизируют под нужды гонщиков. — Класс "восьмерок" и "классики" еще долго будет жить. Сейчас много лома по гаражам стоит, — объясняет он, рассказывая про модели АвтоВАЗа. Удивляюсь: "Неужели не ржавеют?" Отвечает: "Бывает, что и гниют, шаманим". Шаманить — другого слова тут и не подобрать. Превратить без волшебства груду железа в мощный и легкий автомобиль, управлять которым ребенку просто и безопасно, явно нельзя. Но комплектующие и новые детали все же добываются не с бубном. — Я не в силе вкладывать в каждый автомобиль, поэтому родители помогают. Если появляется какая-то необходимость приобрести детали, мы выставляем этот вопрос на обсуждение в группе. Часто скидываются, и мы покупаем. Очень много друзей, которые приходят, помогают, — продолжает Валерий.

Описание Награды Святослава Ключникова © Алёна Гниденко/ТАСС

Расходы на автоспорт подсчитываем вместе со Святославом. Финансовый вопрос стал для него одной из причин даже не пытаться продолжить карьеру в гонках, оставив победы в различных соревнованиях делом юности. Специальный комбинезон пилота с огнезащитной пропиткой, по его словам, стоит от 10 тыс. рублей. К нему потребуется термобелье, обувь, шлем с подшлемником, перчатки, усовершенствованные ремни безопасности. Если брать все новое и профессиональное, то надо около 140 тыс. рублей. При проведении детских соревнований с автомобилями меньшей мощности требования к амуниции несколько проще, но без комбинезона, шлема и ремней никак не обойтись. А еще на каждую тренировку необходим бензин… Валерий уточняет, что профессиональные костюмы и шлемы в клубе передают по наследству, но донашивать амуницию чемпионов прошлых лет для ребят нисколько не зазорно. Педагога радует традиция последних нескольких лет: заниматься с детьми все чаще стали приходить папы, они помогают им собирать и готовить машины. Польза от этого есть и финансовая.