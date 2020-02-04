"Урал" для Брэда Питта. Как сельская рабочая лошадка стала редким коллекционным мотоциклом

"Урал" — культовый мотоцикл, брутальный символ советской эпохи. Ирбитский мотоциклетный завод в Свердловской области с трудом пережил годы перестройки, в сто раз снизил объем производства, но все-таки нашел свою нишу. Правда, теперь знаменитый "Урал" с коляской покупают в основном за границей — в том числе рок-музыканты и киноактеры

"99% наших мотоциклов уходит на экспорт, — рассказывает исполнительный директор Ирбитского мотоциклетного завода (ИМЗ) Владимир Курмачев. — В прошлом году на родине мы продали всего 45 машин. Всего в среднем в год мы выпускаем 1200 машин". Сейчас обновленная версия 2020 модельного года стоит около 800 тыс. рублей. В США цена для конечного покупателя достигает $17 тыс., но это с учетом всей цепочки: перевозка, таможенные процедуры, доходы дилера и дистрибьютора. "В общем, завод прибыльный. Но вы сами видите объемы. До начала 90-х мы выпускали 130 тыс. мотоциклов в год. И со всеми детсадами и лагерями на заводе работало 9,5 тыс. сотрудников. А сейчас у нас трудится 150 человек", — говорит Курмачев.

Описание Исполнительный директор Ирбитского мотоциклетного завода Владимир Курмачев © Донат Сорокин/ТАСС

Детсады и лагеря — это инфраструктура для работников, которую в советские годы содержал на свои средства завод. Теперь большая часть заработанных денег уходит на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, рассказывает гендиректор. Европейские требования меняются с частотой раз в три-четыре года, и сейчас, например, испытывается мотоцикл по стандарту Евро-5 из-за новых требований в экозаконодательстве. В этом году надо сертифицироваться, говорит Курмачев. Всего у завода три крупных дистрибьютора: в США (продажи в США и Канаде), Австрии (продажи в Европе и ЮАР) и Японии (продажи в Японии, Южной Корее, Новой Зеландии, на Филиппинах и в странах Персидского залива). Дилеры есть почти по всему миру. Совсем недавно на заводе узнали о том, что ирбитский мотоцикл купил лидер группы Aerosmith Стивен Тайлер. Правда, когда руководство завода попыталось разведать у своих представителей какие-то подробности, оказалось, что те сами нашли фотографии в интернете — фотокарточка была размещена в Twitter певца еще в 2017 году.

CONGRATULATIONS TO @Adam_Fn_Green & @TheJoeLynch ON THEIR 2ND ANNUAL 48-HOUR LIVE @moviecrypt MARATHON TO SAVE THE YORKIES!!! HELP THEM SAVE DOGS LIVES HERE: https://t.co/SAj0xYL9Ps pic.twitter.com/dW36HnsciI — Steven Tyler (@IamStevenT) December 10, 2017

У Брэда Питта, продолжает исполнительный директор, целых два российских мотоцикла, которые он купил лет пять-шесть назад. Один находился у Питта дома в Калифорнии, а другой — в Австрии, где у актера тоже есть недвижимость. Машины различаются по комплектации, потому что условия сертификации в Европе и США разные, объясняет Курмачев. Когда дилеру передали паспорт Брэда Питта для оформления мотоцикла, представитель завода захотел лично доставить покупку и сфотографировать Питта на фоне машины. Представители актера, однако, сказали, что это потребует множества согласований и длительного ожидания. Но, отметили они, отчаиваться не стоит — всю работу сделают папарацци. И действительно, говорит Курмачев, буквально через пару дней после покупки все таблоиды и интернет пестрели фотографиями Брэда Питта с семьей, которые перемещались на мотоцикле "Урал".

"Еще наши мотоциклы есть у Юэна Макгрегора — актера, известного по "Звездным войнам" и еще множеству популярных фильмов. У него "соло" и мотоцикл с коляской. Актер — известный любитель мотоциклов, поэтому и "Урал" у него есть", — рассказывает Курмачев. Завод не выпускает мотоциклы без колясок уже лет шесть, приобретение Макгрегора стало одним из последних. Особая конструкция Мотопутешественник, президент клуба "Ирбит Мото" Сергей Лежнев проехал на "Урале" 100 тыс. км. Однажды он попал в затруднительное положение на границе с Марокко. Таможенников смутила коляска — они заподозрили, что машина самодельная, и не хотели пускать путешественника в страну. Кое-как с ними удалось объясниться: для этого пришлось гуглить и доказывать, что мотоцикл заводской. Но чаще, говорит путешественник, полицейские приветствовали байкера на необычной машине. ИМЗ сейчас единственный производитель мотоциклов с коляской, утверждает исполнительный директор. У Harley-Davidson и BMW есть возможность дополнить свои мотоциклы такой опцией, но это сильно влияет на стоимость машины. Да и обращаться им придется к стороннему производителю. Самыми тяжелыми временами для предприятия стали 1990-е, но именно тогда вышел обновленный двигатель большей кубатуры, который разрабатывали непосредственно на заводе. Основы этого агрегата были заложены в СССР, а внедряли разработку в 90-е годы, рассказывает главный конструктор Ирбитского мотозавода Дмитрий Кукарских. Он работает здесь уже 25 лет, а главным конструктором — более десяти.

Описание Конструктор Дмитрий Кукарских © Полина Петренко/ТАСС

Еще одним важным обновлением для "Урала" стало использование с 2014 года инжекторного впрыска топлива вместо карбюратора, добавлены более эффективные дисковые тормоза на все колеса. "Наш мотоцикл может ехать на 120 км/ч, его мощность — 40 л.с. с объемом двигателя 750 куб. см, средний расход — 6 л на 100 км по разным типам дорог, включая бездорожье", — говорит Кукарских. Сейчас на заводе производится две модификации мотоцикла — с дополнительным приводом на колесо коляски и с одним приводом на заднее колесо. Популярнее у клиентов модификация, оснащенная приводом на колесо коляски: она куда более проходимая, на такой машине можно ездить по бездорожью и пересеченной местности, а также комфортно путешествовать, рассказывает главный конструктор. Сейчас на заводе изготавливаются части кузовного агрегата, шасси, двигатель. Основные компоненты впрыска, тормоза, валы и шестерни в коробке приходится покупать за рубежом.

Описание Сборочный цех Ирбитского мотоциклетного завода © Донат Сорокин/ТАСС

Война, Ирбит и мотоциклы В ноябре 1941 года в Ирбит пришли эшелоны с оборудованием и людьми. Шла битва под Москвой, и на восток в числе других предприятий эвакуировали только-только созданный мотозавод, который выпускал мотоциклы М-72. Цеха были размещены на площадях местного пивоваренного завода. "Первый эшелон пришел 21 ноября 1941 года, а уже 25 февраля из Ирбита ушел первый эшелон с мотоциклами", — рассказывает директор Ирбитского государственного музея мотоциклов Александр Буланов. За период с 1942 по 1945 год в Ирбите произвели и отправили на фронт более 9 тыс. мотоциклов. До 1954 года ИМЗ выпускал только мотоциклы М-72 армейского образца. Потом для гражданского использования начали производить мотоцикл М-72Н. В то время для жителей небольших городов и сел он стал рабочей лошадкой, с помощью которой можно было перевозить грузы. Мотоцикл ирбитского производства под названием "Урал" начал производиться только с 1962 года. До этого названия были по моделям, был даже мотоцикл "Ирбит".

Описание Главное здание Ирбитского мотоциклетного завода © Донат Сорокин/ТАСС

Завод оживил городскую жизнь. "Еще шла война — в июне 1944 года в Ирбите провели первый мотокросс. В общем, с появлением завода, можно сказать, город был "обречен" на мотоспорт. В 1945 году команда отправилась на первое послевоенное первенство Советского Союза, и ирбитская команда заняла первое командное место", — рассказывает Буланов. С 1945 года ирбитчане на первенствах СССР и России завоевали больше 600 наград в мотокроссах. Сейчас, по словам исполнительного директора завода, военные мотоциклом не интересуются, а в качестве рабочей лошадки использовать его дороговато. Дмитрий Кукарских соглашается, что мотоцикл с коляской — техника специфическая, приобретают его теперь в основном люди обеспеченные. "Мотоцикл наш используют для души, для поездок на природу семьей, путешествий. Вряд ли мы уже сможем говорить о размахе советского периода", — считает он. Машина интересна не только как предмет коллекции мотолюбителей, считает Владимир Курмачев. За счет привода на коляске это единственный мотоцикл, который можно использовать для внедорожных экспедиций. "Урал" электрический С 2013 года заводская команда дважды в год ездит в мотоэкспедиции. Четыре раза заводчане штурмовали перевал Дятлова (и один раз покорили), ездили в Монголию, на Алтай, Байкал, в Скандинавию. Все поездки, отмечает Курмачев, начинаются из Ирбита.

Описание На перевале Дятлова © Пресс-служба Ирбитского мотоциклетного завода

"По асфальту кататься неинтересно. В путешествиях-экспедициях мы ездили по настоящему бездорожью — в горах, грязи, лесах". Еще одна цель таких поездок — испытания: специальных людей для этого для этого на заводе нет. В испытаниях "Урала" активно участвует Сергей Лежнев. В декабре он вернулся из поездки в Марокко, по пути проехав через Великобританию и другие европейские страны. "Марокко я объехал кругом — 3100 км, включая и побережье Атлантики, и горные районы, и пустыню Сахара. Всего 23 тыс. км. По времени поездка заняла почти два месяца", — рассказал мотоциклист. Он говорит, что на одиночном мотоцикле было бы проехать значительно сложнее, да и в коляску можно сложить вещи. "Многие люди в Европе знают "Урал" и говорят, что машина хорошая. Подходили и в Германии, и во Франции. В Марокко мотоциклом заинтересовались из-за удобства с точки зрения перевозки грузов", — отмечает Лежнев. Для путешествия в Сахару мотоцикл абсолютно не дорабатывали, говорит главный конструктор. На "Урале" были установлены узлы, которые требуется внедрить в будущем, но никаких усовершенствований для сложных условий экспедиции не делали.

Описание "Урал" Сергея Лежнева в Марокко © Личный архив Сергея Лежнева