Города Дальнего Востока украсили к Новому году

ТАСС, 30 декабря. Улицы и площади в городах Дальнего Востока украсили к Новому году тысячами гирлянд и светодиодных фигур.

"Монтаж новогодней иллюминации во Владивостоке практически завершен. К Новому году приморскую столицу украсили свыше тысячи световых конструкций", - сообщила пресс-служба администрации Владивостока. Подсветкой украшены деревья вдоль основных дорог, в центре города сверкают разноцветные фонарики и фигуры рождественских ангелов.

Главная елка на центральной площади Владивостока в этом году украшена новыми гирляндами, соединенными светодиодными игрушками. Неподалеку установлена праздничная надпись "С Новым 2021 годом", оформленная в стиле сказок Александра Пушкина. Сказочную тему для оформления выбрали и в Уссурийске, где зимний городок оформили по мотивам произведения Эрнста Гофмана "Щелкунчик". В зонах для фотографирования установлены арт-объекты с изображением героев новогодней истории, а на открытии катка звучала музыка Петра Чайковского из одноименного балета.

В центре Петропавловска-Камчатского к праздникам построили импровизированную этнодеревню, где любой желающий может покататься на собачьих упряжках. Трасса проходит по периметру Култушного озера, там можно проехать и на лошадях или снегоходах.

Новогодние елки

Новогоднее настроение создают и наряженные ели, первые из которых по традиции зажгли в Якутии. Самые высокие праздничные деревья украшают площади Южно-Сахалинска, Владивостока и Улан-Удэ, их высота - 27-28 метров. При этом большинство главных городских елок - искусственные.

Одну из самых высоких живых новогодних елей установили в городском парке Благовещенска. Дерево привезли из села Новотроицкого, которое расположено в 28 км от областного центра. 17-метровая ель 40 лет росла во дворе местных жителей. На центральной площади города установлена 22-метровая искусственная ель, которая стоит в окружении ледяных фигур.

Ледяные городки

Ледовые скульптуры, горки и каток размещены на набережной реки Амур. Героями арт-объектов стали персонажи советских мультфильмов - Чебурашка и крокодил Гена, Винни-Пух и Пятачок, котенок Гав, заяц и волк из "Ну, погоди".

Ледовые аттракционы радуют и жителей Хабаровска, где на главной городской площади открыли зимний городок с горками, детским замком-лабиринтом и интерактивными фотозонами.

В Чите обустроен городок с подсвеченными ледовыми горками, лабиринтами и фигурами. Специалисты залили два катка, один из которых окружает самый большой светодиодный фонтан на Дальнем Востоке.

Ледовый городок в Улан-Удэ оформлен на тему ярмарки. Концепция выбрана в честь 355-летия города - юбилей будет отмечаться в 2021 году. Новогодняя ель, построенная из металлического каркаса и сосен, собранных с противопожарных разрывов, находится в центре ледового городка "Верхнеудинская ярмарка". Городок украсили более 20 скульптур и композиций: это ледяные избы, медведи, олени, снеговики, рыбаки, колодец и самовар, а на входе установлены фигуры, символизирующие уходящий год мыши и приходящий год быка по восточному календарю.

Открытки на воде

Жители Амурской области нарисовали около двух десятков ледовых открыток на замерзшей глади малых рек и озер. Они продолжают традицию Валерия Мельникова - потерявшего слух пенсионера из села Марково Благовещенского района, который около 10 лет рисовал новогодние послания на реке Хомутина. Его творчество находило отклик у сотни человек по всему миру, он получал открытки с благодарностью из городов России и других стран. В прошлом году новогодний привет сфотографировали космонавты с борта МКС.

Осенью Мельникова не стало, но ледовые открытки стали рисовать в разных районах Приамурья. Началом необычной галереи стал конкурс, который объявила редакция газеты "Амурская правда". "Каждый день нам приходят фотографии открыток со всех уголков Амурской области. Люди рисуют на льду семьями, коллективами, селами, они общаются, дружат, объединяются! И это уже не конкурс - это настоящее народное движение!" - рассказала редактор газеты Елена Павлова.

К акции, которую в сети называют "открытка добра", присоединились и жители Сахалина. Ребята из центра Детско-юношеского туризма "Север" нарисовали огромную открытку на льду замерзшего озера.