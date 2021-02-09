В Кабардино-Балкарии спасатели возобновили поиски мальчика, пропавшего семь месяцев назад

НАЛЬЧИК, 9 февраля. /ТАСС/. Спасатели возобновили поиски пропавшего мальчика из автомобиля, который упал в реку в Кабардино-Балкарии (КБР) 30 июня прошлого года. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе регионального главка МЧС России.

30 июня 2020 года с автодороги в ущелье реки Баксан между городом Тырныаузом и селением Былым сорвался автомобиль ВАЗ-2109. В машине находились три человека. Автомобиль с телами двух людей позже нашли.

"По состоянию на 09:00 вторника поисковые работы по поиску мальчика (2006 г. р.) в Эльбрусском районе возобновлены. Поиски проводят вдоль прибрежной линии, а также по акватории реки Баксан по течению", - говорится в сообщении.

К поисковым работам привлекли 79 сотрудников ГУ МЧС России по КБР и один беспилотный летательный аппарат, 10 спасателей противопожарной службы и пятеро сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Также в поисках принимают участие сотрудники полиции, работники администрации Эльбрусского района, добровольцы и волонтеры, уточнили в ведомстве.