Во Владикавказе спасатели будут работать до утра на месте взрыва в супермаркете

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 февраля. /ТАСС/. Аварийно-спасательные работы на территории торгового центра во Владикавказе, в здании которого в пятницу произошел взрыв, будут вести до утра. Об этом на заседании в правительстве Северной Осетии сообщил начальник ГУ МЧС России по республике Александр Хоружий.