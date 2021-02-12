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Во Владикавказе спасатели будут работать до утра на месте взрыва в супермаркете

По данным местных властей, предварительная причина происшествия - взрыв газовоздушной смеси

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 февраля. /ТАСС/. Аварийно-спасательные работы на территории торгового центра во Владикавказе, в здании которого в пятницу произошел взрыв, будут вести до утра. Об этом на заседании в правительстве Северной Осетии сообщил начальник ГУ МЧС России по республике Александр Хоружий.

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"Работы будем продолжать до самого утра, чтобы завершить мероприятия в течение суток", - сказал Хоружий.

По словам заместителя председателя правительства республики Ирбека Томаева, на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, территорию оцепили.

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